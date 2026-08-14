به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر گراش گفت: این آمبولانس با هدف تقویت توان عملیاتی، تسریع در امدادرسانی و ارتقای کیفیت خدمات به مصدومان و بیماران، در اختیار مجموعه امدادی هلال‌احمر گراش قرار گرفته است.

محمد شکاری، با اشاره به نقش این خودرو در تقویت زیرساخت‌های امدادی شهرستان گراش گفت: تأمین این آمبولانس با مشارکت یکی از خیرین و همکاری جمعیت هلال‌احمر استان فارس انجام شده است و می‌تواند ظرفیت امدادرسانی شهرستان گراش را در حوادث و شرایط بحرانی افزایش دهد.

او افزود: با ورود این آمبولانس، توان ناوگان امدادی هلال‌احمر گراش برای پوشش حوادث، انجام مأموریت‌های امدادی و ارائه خدمات سریع‌تر به مردم افزایش خواهد یافت.

شکاری بیان کرد: مشارکت خیرین در تأمین و توسعه تجهیزات امدادی و درمانی جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همراهی مردم با مجموعه‌های خدمت‌رسان است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر گراش در پایان گفت: این آمبولانس، ششمین خودرویی است که در چهار سال اخیر به ناوگان هلال‌احمر گراش افزوده شده است.