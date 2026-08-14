به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین؛ مریم بهروزی افزود: با گذر امواج در بعضی ساعات افزایش ابر و در برخی مناطق به ویژه ارتفاعات ناپایداری محلی وجود دارد که این ناپایداری ها بصورت رگبار و رعد و برق پراکنده و گاهی وزش بادهای لحظه ای شدید پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی اظهار داشت: امروز وزش باد در استان شمالی است. به لحاظ دمایی از فردا شنبه تا سه روز آینده روند افزایش نسبی دما را در سطح استان انتظار داریم.