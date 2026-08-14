پخش زنده
امروز: -
روسیه و مالزی بر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای فضایی و انرژی تأکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ والری فالکوف وزیر علوم و آموزش عالی روسیه، با اشاره به ظرفیتهای موجود برای همکاری با مالزی در صنعت فضایی گفت: چشماندازهای مناسبی برای مشارکت دو کشور در این بخش وجود دارد.
پنجمین نشست کمیسیون مشترک روسیه و مالزی در زمینه همکاریهای اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی، روز پنجشنبه در شهر ولادیوستوک روسیه آغاز به کار کرد.
فالکوف که ریاست مشترک این کمیسیون را برعهده دارد، با اشاره به همکاریهای پیشین دو کشور در حوزه فضایی گفت: یک شرکت روسی پیش از این یک ماهواره برای مالزی ساخته و آن را در مدار زمین قرار داده است.
وی افزود: این تجربه میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای بیشتر میان مسکو و کوالالامپور در حوزه فناوریهای فضایی و ماهوارهای باشد.
از سوی دیگر، زَمبری عبدالکادیر وزیر آموزش عالی مالزی نیز با اشاره به ظرفیتهای موجود برای همکاری اقتصادی میان دو کشور، بخش انرژی را یکی از زمینههای مهم همکاری روسیه و مالزی دانست.
وی گفت: دو کشور فرصتهای قابل توجهی برای همکاری در حوزه انرژی، از جمله در زمینه گاز طبیعی مایع و گاز نفتی مایع دارند.
هدف از این نشست بررسی راههای تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزههای اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی اعلام شده است.