بیش از ۲۵۰۰ زائر امام رضا (ع) در دو روز، به‌صورت رایگان از خدمات قطار سرخس ـ مشهد و برعکس استفاده کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: با پیگیری‌ های انجام شده همزمان با دهه پایانی ماه صفر و ایام شهادت امام رضا (ع)، ظرفیت قطارهای مسافربری مسیر سرخس ـ مشهد و برعکس افزایش یافت.

مجید بیکی ادامه داد: برای رفاه زائران امام رضا (ع) و کاهش دغدغه بازگشت آنان، امسال بیش از ۱۰ سالن مسافری به ظرفیت قطار سرخس ـ مشهد افزوده شد، همچنین در این ایام، روزانه دو رام قطار رفت و دو رام قطار برگشت به‌ صورت رایگان برای خدمت‌رسانی به زائران در نظر گرفته شد.

وی با قدردانی از حمایت‌ های مدیرکل راه‌ آهن خراسان رضوی، افزود: امسال بیش از ۶ هزار زائر از شهرستان سرخس به مشهد مقدس مشرف شدند که در طول مسیر نیز با استقرار ۲۰ موکب از آنان پذیرایی شد.

نعمتی رئیس راه‌ آهن شهرستان سرخس نیز اظهار کرد: با افزایش تعداد رام‌ های قطار و سالن‌ های مسافری، تلاش شد خدمات مطلوب‌ تری به زائران رضوی ارائه شود.

وی افزود: در این دو روز بیش از ۲۵۰۰ زائر به‌ صورت رایگان از قطار مسافربری سرخس ـ مشهد استفاده کردند و در برخی رام‌ ها نیز با توجه به افزایش شمار مسافران، با هماهنگی‌ های انجام‌ شده خدمات لازم به زائران ارائه شد.