اعتبار بیش از یک و نیم همتی برای پست ۴۰۰ کیلوولت هشترود
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از تخصیص و پیگیری اعتبار بیش از یک و نیم همتی برای احداث پست ۴۰۰ کیلوولت هشترود خبر داد و گفت: تکمیل این طرح میتواند بخش مهمی از نیازهای زیرساختی منطقه در حوزه برق را تامین کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
فرامرز شهسواری با اشاره به طرح پست ۴۰۰ کیلوولت برق هشترود گفت:این طرح با اعتباری بالغ بر یکونیم همت در حال پیگیری است و امیدواریم با تکمیل آن بخش مهمی از نیازهای زیرساختی منطقه در حوزه برق تامین شود و زمینه را برای توسعه فعالیتهای صنعتی و اقتصادی فراهم کند.
وی از پیگیری احداث پست ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی ورقه خبر داد و افزود: این پست برای تامین نیازهای برق و توسعه فعالیتهای صنعتی در شهرستان چاراویماق در آینده نزدیک جایگذاری خواهد شد.
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح بهبود جاده آبگرم در منطقه چاراویماق اظهار کرد:با توجه به گفتگوهای انجام شده با مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانشرقی در صورت تعیین نماینده و عوامل اجرایی این طرح به زودی آغاز خواهد شد و تلاش میکنیم تا پایان فصل کاری به بهرهبرداری برسد.
وی با تاکید بر نقش رسانهها در انعکاس مطالبات مردم افزود: مردم از طریق خبرنگاران در جریان اخبار و اطلاعات کشور، بهویژه مسائل و اتفاقات حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق قرار میگیرند و بخش قابل توجهی از کارها نیز با همکاری و همراهی مسئولان دستگاههای اجرایی قابل انجام است.
شهسواری درباره آزادراه هشترود ـ مراغه گفت:تلاش خواهیم کرد در آینده وضعیت این مسیر را ارتقا دهیم.
وی با اشاره به وضعیت فاضلاب شهری هشترود و چاراویماق اظهار کرد: نبود سیستم مدرن فاضلاب شهری در چاراویماق از جمله مشکلاتی است که مردم را با دشواری مواجه کرده و باید برای آن چارهاندیشی شود.
شهسواری ادامه داد: طرح فاضلاب مدرن شهری هشترود نیز با هدف ایجاد تصفیهخانه و با اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و موضوع تخصیص اعتبارات لازم به مراجع مربوطه ارجاع شده است.
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت:شرایط موجود اتمام برخی طرح های در دست اجرا و همچنین آغاز طرح های جدید را با مشکلاتی مواجه کرده است و طبیعتاً محدودیتهای اعتباری و اجرایی بر روند طرح ها اثرگذار است.
شهسواری با تاکید بر ضرورت توسعه اقتصادی چاراویماق گفت: برای سرمایهگذاری در این شهرستان فرش قرمز پهن شده است و حدود هزار هکتار زمین برای واگذاری به سرمایهگذاران در نظر گرفته خواهد شد تا زمینه حضور سرمایهگذاران و ایجاد اشتغال در منطقه فراهم شود.
وی همچنین درباره طرح ساخت استخر چاراویماق اظهار کرد: با جذب اعتبارات از محل دیوان محاسبات و اعتبارات توازن منطقهای تلاش میکنیم عملیات اجرایی این طرح طی امسال آغاز شود.
وی افزود: تلاش ما این بوده است که مسائل و طرح های مورد نیاز هر دو شهرستان را در سطوح مختلف پیگیری کنیم و هر اقدامی که انجام گرفته، حاصل پیگیری و مطالبهگری مستمر برای منطقه بوده است.
شهسواری همچنین با اشاره به افتتاح پزشکی قانونی در شهرستان چاراویماق گفت: راهاندازی این مرکز، مراجعه مردم به خدمات قانونی و پزشکی مورد نیاز را آسان کرده است چرا که پیش از این چنین ادارهای در شهرستان وجود نداشت.
وی با اشاره به وضعیت حوزه قضایی چاراویماق خاطرنشان کرد: در گذشته دادگستری چاراویماق به حوزه قضایی تقلیل یافته است و تلاش ما این خواهد بود که با پیگیریهای لازم این حوزه قضایی مجدداً به دادگستری ارتقا پیدا کند.
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توسعه زیرساختهای راه، برق، آب و فاضلاب، تقویت خدمات قضایی و پزشکی و همچنین فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری و اشتغال از مهمترین اولویتهای حوزه انتخابیه است و این موضوعات تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.