نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از تخصیص و پیگیری اعتبار بیش از یک‌ و نیم همتی برای احداث پست ۴۰۰ کیلوولت هشترود خبر داد و گفت: تکمیل این طرح می‌تواند بخش مهمی از نیاز‌های زیرساختی منطقه در حوزه برق را تامین کند.

با اشاره به طرح پست ۴۰۰ کیلوولت برق هشترود گفت:این طرح با اعتباری بالغ بر یک‌ونیم همت در حال پیگیری است و امیدواریم با تکمیل آن بخش مهمی از نیاز‌های زیرساختی منطقه در حوزه برق تامین شود و زمینه را برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی فراهم کند. وی از پیگیری احداث پست ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی ورقه خبر داد و افزود: این پست برای تامین نیاز‌های برق و توسعه فعالیت‌های صنعتی در شهرستان چاراویماق در آینده نزدیک جایگذاری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح بهبود جاده آبگرم در منطقه چاراویماق اظهار کرد:با توجه به گفتگو‌های انجام‌ شده با مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی در صورت تعیین نماینده و عوامل اجرایی این طرح به‌ زودی آغاز خواهد شد و تلاش می‌کنیم تا پایان فصل کاری به بهره‌برداری برسد.

وی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس مطالبات مردم افزود: مردم از طریق خبرنگاران در جریان اخبار و اطلاعات کشور، به‌ویژه مسائل و اتفاقات حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق قرار می‌گیرند و بخش قابل توجهی از کار‌ها نیز با همکاری و همراهی مسئولان دستگاه‌های اجرایی قابل انجام است.

شهسواری درباره آزادراه هشترود ـ مراغه گفت:تلاش خواهیم کرد در آینده وضعیت این مسیر را ارتقا دهیم.

وی با اشاره به وضعیت فاضلاب شهری هشترود و چاراویماق اظهار کرد: نبود سیستم مدرن فاضلاب شهری در چاراویماق از جمله مشکلاتی است که مردم را با دشواری مواجه کرده و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

شهسواری ادامه داد: طرح فاضلاب مدرن شهری هشترود نیز با هدف ایجاد تصفیه‌خانه و با اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و موضوع تخصیص اعتبارات لازم به مراجع مربوطه ارجاع شده است.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت:شرایط موجود اتمام برخی طرح های در دست اجرا و همچنین آغاز طرح های جدید را با مشکلاتی مواجه کرده است و طبیعتاً محدودیت‌های اعتباری و اجرایی بر روند طرح ها اثرگذار است.

شهسواری با تاکید بر ضرورت توسعه اقتصادی چاراویماق گفت: برای سرمایه‌گذاری در این شهرستان فرش قرمز پهن شده است و حدود هزار هکتار زمین برای واگذاری به سرمایه‌گذاران در نظر گرفته خواهد شد تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در منطقه فراهم شود.

وی همچنین درباره طرح ساخت استخر چاراویماق اظهار کرد: با جذب اعتبارات از محل دیوان محاسبات و اعتبارات توازن منطقه‌ای تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی این طرح طی امسال آغاز شود.

وی افزود: تلاش ما این بوده است که مسائل و طرح های مورد نیاز هر دو شهرستان را در سطوح مختلف پیگیری کنیم و هر اقدامی که انجام گرفته، حاصل پیگیری و مطالبه‌گری مستمر برای منطقه بوده است.

شهسواری همچنین با اشاره به افتتاح پزشکی قانونی در شهرستان چاراویماق گفت: راه‌اندازی این مرکز، مراجعه مردم به خدمات قانونی و پزشکی مورد نیاز را آسان کرده است چرا که پیش از این چنین اداره‌ای در شهرستان وجود نداشت.

وی با اشاره به وضعیت حوزه قضایی چاراویماق خاطرنشان کرد: در گذشته دادگستری چاراویماق به حوزه قضایی تقلیل یافته است و تلاش ما این خواهد بود که با پیگیری‌های لازم این حوزه قضایی مجدداً به دادگستری ارتقا پیدا کند.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های راه، برق، آب و فاضلاب، تقویت خدمات قضایی و پزشکی و همچنین فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغال از مهمترین اولویت‌های حوزه انتخابیه است و این موضوعات تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.