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با آغاز ربیعالاول رادیو صبا به عنوان شبکهای نشاطآفرین، فصل تازهای از برنامهسازی را آغاز میکند، فصلی که با بازنگری در جدول پخش، تولیدات تازه و حضور جدیتر در فضای مجازی و رسانههای نوین همراه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا افتخاری، مدیر رادیو صبا، با تشریح تغییرات تازه جدول پخش این شبکه همزمان با آغاز ماه ربیعالاول گفت: پس از پشت سر گذاشتن شرایط دشوار و تجربه تغییراتی که متناسب با اقتضائات جامعه در برنامهسازی ایجاد شد، فرصت مناسبی برای بازنگری جدی در جدول پخش فراهم شد، فرآیندی که حدود دو ماه به طول انجامید و از ابتدای ماه ربیعالاول، همزمان با جشنهای میلاد پیامبر اکرم (ص)، نتایج آن روی آنتن دیده میشود.
وی افزود: در جدول جدید، علاوه بر اضافه شدن برنامههای تازه، برخی برنامههای قدیمی نیز با رویکردی متفاوت و متناسب با نیاز مخاطبان، فصلهای جدید خود را آغاز میکنند. «صبح صبا» به عنوان یکی از برنامههای پرمخاطب صبحگاهی، با اصلاح نقاط ضعف و بهرهگیری از ترکیب قبلی عوامل، به آنتن بازمیگردد و «عصر صبا» نیز از ۲۴ مرداد با ساختاری تازه همراه مخاطبان خواهد بود.
افتخاری یکی از ویژگیهای جدول جدید را توجه به رویدادهای ورزشی دانست و افزود: همزمان با آغاز لیگ برتر فوتبال، برنامه طنز ورزشی «توپ و تشر» به جدول پخش اضافه میشود تا مخاطبان علاوه بر دنبال کردن اخبار و حواشی ورزش، از فضای طنز و سرگرمی این برنامه نیز بهرهمند شوند.
رادیو صبا توسعه تولیدات تصویری را یکی از مهمترین اتفاقات این دوره بیان کرد و گفت: پیشتولید «پارسا نیوز» به عنوان نخستین نماپخش طنز رادیو صبا با همکاری ایرانصدا انجام شده و این برنامه هفتهای دو روز در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه مأموریت جدید صبا صرفاً به تقویت آنتن محدود نمیشود، افزود: رادیو صبا در حال عبور از مدل سنتی انتشار برنامه و حرکت به سمت «رادیوی ۳۶۰ درجه» است. در این مدل، علاوه بر آنتن رادیو، برای سکوهای مختلف و متناسب با ویژگیهای هر رسانه و انتخاب مخاطبان، محتوای اختصاصی تولید میکنیم.
افتخاری افزود: این محتواها الزاماً نسخه تصویری یا بازنشر برنامههای رادیویی نیستند، بلکه میتوانند از ابتدا با هدف انتشار در فضای مجازی و سایر درگاههای ارتباطی طراحی و تولید شوند.
وی همچنین از توجه ویژه به مخاطبان جوان خبر داد و گفت: تولید بستههای موسیقی برای جوانان در فضای مجازی و اضافه شدن برنامه «هنر چی» از دیگر اتفاقات جدول جدید است. همچنین فصل تازه «پشت پرده خبر»، برنامه «به قلم بانو» با محور معرفی نویسندگان زن کشور و برنامه تفریحی «پنجشنبه جمعهها» در این دوره روی آنتن میروند. «شهر فرهنگ» نیز با حضور بازیگران جدید، فصل تازه خود را آغاز خواهد کرد.
وی از آمادهسازی زیرساختهای تصویری شبکه خبر داد و افزود: استودیوی پخش رادیو صبا به امکانات تصویری مجهز شده و بهزودی امکان پخش تصویری برنامههای زنده از طریق تارنماهای شبکه نیز فراهم خواهد شد.
افتخاری این اتفاق را گامی دیگر در مسیر تبدیل رادیو صبا به یک رسانه چندسکویی دانست و تأکید کرد: هدف این است که صبا علاوه بر حفظ هویت و جایگاه خود در رادیو، در هر بستری که مخاطب حضور دارد، محتوای متناسب و جذاب برای او داشته باشد