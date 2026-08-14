آمریکا، مالزی و ده‌ها شریک تجاری دیگر را به عنوان کشور‌های احتمالی دور زدن تعرفه‌های آمریکا بر کالا‌های چینی قرار داد و از به‌کارگیری هوش مصنوعی برای شناسایی این تخلفات خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ کاخ سفید در گزارشی اعلام کرد بیش از ۴۰ کشور با خطر بالای «انتقال غیرقانونی کالا» مواجه هستند؛ فرآیندی که در آن کالا‌های تولید شده در یک کشور، از طریق کشور ثالثی که مشمول تعرفه‌های پایین‌تری است، وارد آمریکا می‌شود تا از پرداخت تعرفه‌های بالاتر جلوگیری شود.

اتحادیه اروپا، تایوان، مکزیک و کانادا در کنار مالزی، هند، ژاپن، کره جنوبی و ویتنام از جمله شرکای تجاری آمریکا هستند که در این گزارش در زمره کشور‌هایی با خطر احتمالی انتقال غیرقانونی کالا قرار گرفته‌اند.

پیتر ناوارو مشاور تجاری کاخ سفید، با متهم کردن چین به استفاده گسترده از کشور‌های ثالث برای صادرات کالا به آمریکا، گفت: سال‌هاست کالا‌های چینی از طریق بیش از ۴۰ کشور وارد بازار آمریکا می‌شود تا تعرفه‌های اعمال‌شده علیه چین دور زده شود.

دولت آمریکا همچنین اعلام کرده است برای مقابله با این روند، با گمرک و حفاظت مرزی این کشور همکاری می‌کند تا یک سامانه هوش مصنوعی برای شناسایی محموله‌های مشکوک ایجاد شود.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند از زمان آغاز جنگ تجاری آمریکا و چین در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ در حدود سال ۲۰۱۸، بخشی از شرکت‌ها برای کاهش آثار تعرفه‌ها، زنجیره‌های تأمین خود را از چین به کشور‌های دیگر منتقل کرده‌اند.

دونالد ترامپ نیز پس از بازگشت به کاخ سفید، تعرفه‌های گسترده‌ای بر شرکای تجاری آمریکا وضع کرده و همزمان تعرفه‌های موجود بر کالا‌های وارداتی از چین را افزایش داده است؛ سیاستی که فشار بیشتری بر کشور‌های آسیایی و زنجیره‌های تأمین منطقه وارد کرده است.