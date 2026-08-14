رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با بیان اینکه مغازه در زمان آتش سوزی بسته بود و کسی در آن حضور نداشت گفت: علت حادثه در دست بررسی است و آتش به پیشانی مغازه‌های همجوار سرایت نکرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با بیان اینکه حوالی ساعت ۷:۳۰ صبح امروز ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ با اطلاع شهروندی که حاکی از مشاهده دود از یکباب مغازه اغذیه فروشی در رشت بود گفت: ۲۳ آتش نشان به همراه افسران ارشد با ۸ خودروی آتش نشانی و نردبان از سه ایستگاه آتش نشانی به محل آتش سوزی در خیابان مطهری رشت اعزام شدند.

شهرام مومنی با اشاره به اینکه زمانی که ماموران آتش نشانی به محل آتش سوزی رسیدند دود از دیواره‌ها و درب مغازه مشاهده می‌شد افزود: ماموران آتش نشانی در کمتر از ۵ دقیقه درب مغازه را باز و آتش را مهار کردند.

وی با بیان اینکه مغازه در زمان آتش سوزی بسته بود و کسی در آن حضور نداشت گفت: علت حادثه در دست بررسی است و آتش به پیشانی مغازه‌های همجوار سرایت نکرد.