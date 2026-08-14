دانستنی (۸۱)؛
تشخیص، راههای پیشگیری و درمان سرگیجه
جراح مغز و اعصاب مهمترین علل بروز، راهکارهای پیشگیری و درمان سرگیجه را بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرگیجه نشانه چیست؟
یک جراح مغز و اعصاب با تأکید بر اینکه سرگیجه یک بیماری نیست، بلکه نشانهای از اختلالات مختلف است، مهمترین علل بروز سرگیجه، علائم هشداردهنده، روشهای تشخیص، درمان و راهکارهای پیشگیری از این عارضه شایع را تشریح کرد.
به نقل از وبدا، جعفر مطهرینسب، جراح مغز و اعصاب، با بیان اینکه سرگیجه یک بیماری مستقل نیست، گفت: از دیدگاه پزشکی، سرگیجه واقعی به احساس چرخش فرد یا محیط اطراف گفته میشود، اما بسیاری از افراد علائمی مانند سبکی سر، سیاهی رفتن چشم یا عدم تعادل را نیز سرگیجه میدانند؛ در حالی که هر یک میتواند علت متفاوتی داشته باشد.
سرگیجه به چند نوع تقسیم میشود؟
مطهرینسب با اشاره به انواع سرگیجه افزود: این عارضه به دو گروه اصلی تقسیم میشود؛ سرگیجه محیطی که منشأ آن گوش داخلی و عصب تعادل است و شایعترین نوع محسوب میشود و سرگیجه مرکزی که در اثر بیماریهایی مانند سکته مغزی، میگرن،اماس یا برخی تومورهای مغزی ایجاد میشود و نیازمند بررسی تخصصی است.
مهمترین علائم سرگیجه
این متخصص مغز و اعصاب، احساس چرخش محیط، عدم تعادل، ناپایداری هنگام راه رفتن، تهوع، استفراغ، تعریق، وزوز گوش، احساس پری گوش و در برخی موارد کاهش شنوایی را از مهمترین علائم همراه سرگیجه عنوان کرد.
علت سرگیجه چیست؟
مطهرینسب مهمترین دلایل بروز سرگیجه را شامل موارد زیر دانست:
سرگیجه وضعیتی حملهای خوشخیم
التهاب عصب تعادل
بیماری منییر
میگرن دهلیزی
افت فشار خون
کمآبی بدن
عوارض برخی داروها
سکته مغزی و سایر بیماریهای مغز و اعصاب
چه افرادی بیشتر در معرض سرگیجه قرار دارند؟
به گفته وی، سالمندان، مبتلایان به فشار خون، دیابت، چربی خون بالا، بیماریهای قلبی، افراد مبتلا به میگرن و کسانی که سابقه بیماریهای گوش داخلی دارند، بیش از دیگران در معرض ابتلا به سرگیجه هستند.
علائم هشداردهنده را جدی بگیرید
این جراح مغز و اعصاب هشدار داد اگر سرگیجه با علائمی مانند اختلال در گفتار، ضعف یا بیحسی یک سمت بدن، دوبینی، اختلال شدید در راه رفتن، کاهش سطح هوشیاری یا سردرد ناگهانی و شدید همراه باشد، باید احتمال سکته مغزی یا دیگر بیماریهای خطرناک سیستم عصبی را در نظر گرفت و بیمار در سریعترین زمان ممکن به اورژانس منتقل شود.
آیا همه بیماران به MRI نیاز دارند؟
مطهرینسب تأکید کرد همه مبتلایان به سرگیجه نیازی به انجام MRI ندارند و تشخیص علت بیماری در درجه نخست بر پایه شرح حال دقیق، معاینه عصبی و بررسی حرکات چشم انجام میشود. تصویربرداری تنها زمانی درخواست میشود که پزشک به وجود بیماریهای مغزی یا علل خاص مشکوک باشد.
درمان سرگیجه چگونه انجام میشود؟
او ابراز داشت: درمان سرگیجه به علت ایجادکننده آن بستگی دارد. در برخی بیماران انجام مانورهای درمانی برای اختلالات گوش داخلی مؤثر است، برخی دیگر به دارودرمانی نیاز دارند و در گروهی نیز توانبخشی تعادل بهترین گزینه درمانی محسوب میشود. در صورت منشأ مغزی یا سکته، درمان فوری و تخصصی ضروری است.
چگونه از سرگیجه پیشگیری کنیم؟
این متخصص کنترل فشار خون، دیابت و چربی خون، مصرف کافی آب، خواب منظم، فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف دخانیات، تغییر آرام وضعیت بدن و خودداری از مصرف خودسرانه داروها را از مهمترین راهکارهای کاهش خطر ابتلا به سرگیجه برشمرد.
او همچنین با رد برخی باورهای نادرست گفت: همه سرگیجهها منشأ گوشی ندارند و همه بیماران نیز به MRI نیاز پیدا نمیکنند. همچنین مصرف طولانیمدت داروهای ضدسرگیجه بدون تشخیص علت بیماری میتواند روند درمان را مختل کند.
مطهرینسب این را هم گفت که بیشتر موارد سرگیجه در صورت تشخیص صحیح، قابل درمان و کنترل هستند و مراجعه بهموقع به پزشک و پرهیز از خوددرمانی، مهمترین اقدام برای پیشگیری از عوارض احتمالی است