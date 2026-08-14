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فرماندار اشنویه از توسعه زیرساختهای گردشگری با شناسایی ۱۰ نقطه مستعد برای جذب سرمایهگذار و اجرای طرحهای گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، فرماندار اشنویه از شناسایی ۱۰ نقطه مستعد برای اجرای طرحهای گردشگری خبر داد و گفت: در حال حاضر چندین طرح گردشگری با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال اجرا است.
عبدالسلام مامعزیزی تصریح کرد: در این زمینه طرحهای کلیدی متعددی در نقاط مختلف شهرستان تعریف شده که با هدف ارتقای ظرفیتهای پذیرش گردشگر در حال پیگیری است، از جمله این طرحها میتوان به احداث مجتمع گردشگری در روستای آلکاباد، تخصیص دو هزار مترمربع زمین برای اجرای طرح گردشگری در منطقه گولیبوقان، تکمیل بومگردی روستای پروانه و پیگیری مراحل احداث اردوگاه گردشگری در روستای گلاز اشاره کرد.
وی با تأکید بر همافزایی دستگاههای اجرایی برای تحقق این اهداف افزود: این طرحها با همکاری اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بخشداران و دهیاران در حال پیگیری است. در خصوص منطقه گولیبوقان، پروسه جذب سرمایهگذار در اولویت قرار دارد و برای اردوگاه گردشگری گلاز نیز، عملیات اجرایی همزمان با روند اخذ مجوزهای قانونی، آغاز شده است.
فرماندار اشنویه با اشاره به نگاه راهبردی به گردشگری، بر ضرورت بهرهگیری از توانمندیهای بومی تأکید کرد و ادامه داد: ما در اشنویه نه تنها بر توسعه زیرساختها، بلکه بر انتفاع مستقیم جوامع محلی متمرکز هستیم چرا که عقیده داریم گردشگری باید پیشران رونق اقتصادی روستاها باشد.