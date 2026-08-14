از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶۵ میلیون لیتر بنزین در شهرستان‌های شمال آذربایجان‌غربی مصرف شده که ۶۰ درصد این میزان مربوط به شهرستان ارومیه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶۵ میلیون لیتر بنزین در شهرستان‌های شمال آذربایجان‌غربی مصرف شده که ۶۰ درصد این میزان مربوط به شهرستان ارومیه است.



احمد مجرد گفت: میزان مصرف بنزین در منطقه شمال آذربایجان‌غربی در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸.۳ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: در این مدت میزان مصرف بنزین در شهرستان ارومیه به ۲۲۲ میلیون لیتر رسید که هفت درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه با اشاره به سهم بالای ارومیه از مصرف بنزین در شمال استان ادامه داد: بر اساس آمار موجود، حدود ۶۰ درصد کل بنزین مصرفی شهرستان‌های تحت پوشش منطقه ارومیه در شهرستان ارومیه مصرف شده است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

مجرد همچنین به نحوه استفاده از کارت‌های سوخت اشاره کرد و گفت: ۳۵ درصد بنزین مصرفی در منطقه نفتی ارومیه در سال جاری از طریق کارت سوخت جایگاه‌ها عرضه شده است که این میزان بسیار بیشتر از حد استاندارد است.

وی تاکید کرد: شهروندان باید تا حد امکان از کارت سوخت شخصی خود برای دریافت بنزین استفاده کنند تا علاوه بر صرفه‌جویی، مدیریت و پایش مصرف سوخت با دقت بیشتری انجام شود.