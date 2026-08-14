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طرح یوزبان در خراسان جنوبی با اختصاص ۸ میلیارد تومان اعتباربرای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به بهره مندی استان از زیستگاه یوزپلنگ آسیایی گفت: طرح اختصاصی یوزبان اجرا می شود و برای این طرح ۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
خانی افزود: این طرح با هدف حفاظت ویژه و پایدار از یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس و راههای ارتباطی آن طراحی و اجرا میشود.
وی گفت: با توجه به اهمیت حیاتی حضور یوزپلنگ آسیایی در خراسان جنوبی، برای نخستین بار طرح جامع یوزبان در استان اجرایی میشود که گامی برای مدیریت زیستگاه و کاهش عوامل تهدید کننده حیات این گونه است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: برای تحقق اهداف این طرح و ایجاد زیرساختهای لازم برای نظارت و حفاظت مستمر، ۸ میلیارد تومان اعتبار برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در استان اختصاص یافته است.
خانی گفت: این بودجه صرف بکار گیری نیرو، انجام طرحهای مطالعاتی، مدیریت منابع آبی، خرید خودروی عملیاتی، دوربین تلهای و تجهیز تیمهای حفاظتی، پایش زیستگاهها و تقویت شبکههای نظارتی میشود تا بتوان از تداخلات انسانی و عوامل تهدید کننده در محدوده زیستگاهها جلوگیری کرد.
وی افزود: اجرای طرح یوزبان در خراسان جنوبی، نقطه عطفی در برنامههای حفاظتی منطقه محسوب میشود و تلاش خواهد شد تا با بهره گیری از دانش روز و نظارت دقیق، پایداری جمعیت یوزپلنگ آسیایی در خراسان جنوبی تضمین شود.