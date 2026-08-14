معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان: برگزاری یادواره مرحوم سید بهاالدین شمس قریشی، مطالبه مردم استان و اقدامی فرهنگی و ارزشمند است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ورمقانی در جلسه هماهنگی برگزاری بیست و دومین یادواره مرحوم سید بهاالدین شمس قریشی یادآوری کرد: پرداختن به برنامه‌ها و اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی، فشار بر حوزه‌های سیاسی و امنیتی را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به برگزاری ۲۱ دوره از این یادواره، بر ضرورت ارتقای سطح کیفی مراسم امسال تأکید کرد و گفت: با توجه به تجربه دوره‌های گذشته، باید بیست‌ودومین یادواره در شأن جایگاه مرحوم سید بهاالدین شمس قریشی و آثار ارزشمند و فاخر ایشان برگزار شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان افزود: معرفی و پاسداشت شخصیت‌های فرهنگی و دینی استان می‌تواند زمینه آشنایی نسل جوان با میراث فرهنگی و معنوی کردستان را فراهم کند و به تداوم این سرمایه‌های ارزشمند کمک کند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در بیست‌ودومین یادواره مرحوم سید بهاالدین شمس قریشی، آیین بزرگداشت مرحوم سید علاءالدین یاسینی، مولودی‌خوان و دف‌نواز نامدار سنندجی نیز برگزار خواهد شد.