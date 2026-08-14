به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار موسوی پور با اشاره به اینکه عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو، همچنان در صدر علل سوانح مرگبار قرار دارد گفت: متأسفانه در این حوادث بی‌احتیاطی رانندگان به قیمت جان هموطنان تمام شد.

وی در خصوص تصادفات فوتی روز‌هایی که گذشت گفت: بزرگراه شهید متوسلیان (۱۸ مرداد) در این حادثه، راننده یک دستگاه کامیون کشنده به علت عدم توجه به جلو و اطراف با یک دستگاه وانت نیسان که در حاشیه بزرگراه (نقض مقررات مربوط به ماده ۱۵۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی) متوقف و راننده آن بیرون از خودرو بود برخورد می‌کند که متاسفانه به علت واژگونی وانت نیسان به روی راننده آن مردی ۶۵ ساله در دم فوت شد.

وی ادامه ادامه داد: حادثه دوم هم در بزرگراه شهید حقانی (۱۹ مرداد) رخ داد که راکب ۳۵ ساله یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی در کنترل وسیله، دچار واژگونی شد. عدم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و وارد آمدن ضربه مستقیم به سر، عامل اصلی فوت وی در صحنه تصادف بود. در حادثه سوم که در بزرگراه آزادگان رخ داد راننده یک دستگاه وانت پیکان در مسیر غرب به شرق (لاین کندرو)، راننده یک دستگاه وانت پیکان به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه ابتدا با جداول حاشیه راه برخورد و سپس واژگون می‌شود که در پی این اتفاق راننده آن در اثر صدمات وارده در جان باخت.

سردار موسوی‌پور افزود: ممنوعیت توقف در بزرگراه‌ها، سرعت مطمئنه تجهیزات ایمنی موتورسیکلت تمرکز بر رانندگی عدم توجه به جلو بیشتری عوال تصادف‌های منجر به فوت در هفته سوم مردادماه بود.