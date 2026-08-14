به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه از نصب تابلو‌های زیست‌محیطی و هشداردهنده در محدوده ساحل شهید کلانتری خبر داد. این اقدام با هدف افزایش آگاهی گردشگران، پیشگیری از رهاسازی پسماند و کاهش تخلفات زیست‌محیطی انجام شده است. نظارت و پایش این محدوده نیز به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

بهزاد شیرپنجه گفت: نصب تابلو‌های زیست‌محیطی و هشداردهنده در ساحل شهید کلانتری با هدف اطلاع‌رسانی به گردشگران، ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی، حفظ پاکیزگی ساحل و پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی انجام شده است.

وی افزود: رعایت توصیه‌ها و هشدار‌های زیست‌محیطی از سوی گردشگران و بهره‌برداران، نقش مهمی در حفاظت از طبیعت و فراهم شدن محیطی پاک و ایمن برای استفاده عمومی دارد.

شیرپنجه تأکید کرد: نظارت و پایش ساحل شهید کلانتری به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلفات زیست‌محیطی، مطابق ضوابط و مقررات با موارد تخلف برخورد قانونی خواهد شد.