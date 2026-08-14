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سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از کرمهای مرطوبکننده، آبرسان و محصولات مراقبت روزانه پوست را که بدون مجوزهای قانونی در بازار عرضه شدهاند، برای آگاهی مصرفکنندگان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سازمان غذا و دارو اعلام کرد در ادامه پایش بازار فرآوردههای آرایشی و بهداشتی، تعدادی از کرمهای مرطوبکننده، آبرسان و محصولات مراقبت روزانه پوست به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
اسامی محصولات اعلام شده غیر مجاز کرمهای مرطوبکننده و آبرسان پوست با نام GOLDEN CLEAR، کرم آبرسان پوست با نامMAX LADY، کرم مرطوبکننده با نامهای RAKO، Moisturising Cream، BODY BOOM
Cream BIOAQUA و کرمهای آبرسان Essence Cream، ONE SPRING، Pink Moisture Gel، BELLE JARDIN، Moisturizing Aloe Face Cream و کرم مرطوبکننده با رایحه خیار با نام SADOER هستند.
فرآوردههای یادشده به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و نامشخص بودن منشأ تولید و کیفیت مواد اولیه، مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیستند.
از شهروندان درخواست میشود این محصولات را صرفاً از مراکز مجاز تهیه کرده و در صورت مشاهده آنها در سطح عرضه، مراتب را به معاونتهای غذا و دارو یا سامانههای نظارتی سازمان گزارش کنند.