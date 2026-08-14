با استقرار و تقویت الگوی گرم تابستانه روی کشور، افزایش و تداوم هوای گرم تا اواخر هفته آینده در استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیش‌بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بر اساس بررسی‌ها وجود رطوبت در لایه‌های میانی جو تا سه روز آتی، در برخی از ساعات موجب افزایش ابر در آسمان استان خواهد شد.

همچنین به دلیل تداوم جریانات شرقی و در نتیجه کم و بیش تداوم شرایط انتقال ذرات معلق از بیابان‌های نواحی مرکزی کشور آسمان اغلب مناطق استان طی روز‌های آتی غبار آلود خواهد بود.

بررسی‌ها حاکی از استقرار و تقویت یک الگوی گرم تابستانه بر روی کشور است که موجب افزایش و تداوم هوای گرم تا اواخر هفته آینده در استان و اغب نواحی کشور خواهد شد.