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با استقرار و تقویت الگوی گرم تابستانه روی کشور، افزایش و تداوم هوای گرم تا اواخر هفته آینده در استان مرکزی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیشبینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بر اساس بررسیها وجود رطوبت در لایههای میانی جو تا سه روز آتی، در برخی از ساعات موجب افزایش ابر در آسمان استان خواهد شد.
همچنین به دلیل تداوم جریانات شرقی و در نتیجه کم و بیش تداوم شرایط انتقال ذرات معلق از بیابانهای نواحی مرکزی کشور آسمان اغلب مناطق استان طی روزهای آتی غبار آلود خواهد بود.
بررسیها حاکی از استقرار و تقویت یک الگوی گرم تابستانه بر روی کشور است که موجب افزایش و تداوم هوای گرم تا اواخر هفته آینده در استان و اغب نواحی کشور خواهد شد.