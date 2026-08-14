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دومین دوره مسابقات سوارکاری استان همدان در سال جاری با حضور ۷۰ سوارکار در شهرستان بهار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دبیر هیئت سوارکاری استان همدان گفت: این رقابتها با حضور ۷۰ شرکتکننده در بخشهای مختلف برگزار شد و سوارکاران برای کسب عنوانهای برتر با یکدیگر به رقابت پرداختند.
بختیاری افزود: برگزاری این مسابقات با هدف ارتقای سطح فنی و ورزشی سوارکاران استان، ایجاد فرصت رقابت برای ورزشکاران و شناسایی استعدادهای جدید در رشته سوارکاری انجام شد.
او با اشاره به ظرفیتهای این رشته در استان همدان گفت: در حال حاضر ۱۵۰ ورزشکار سوارکار و ۲۰ باشگاه اسبسواری در استان فعالیت دارند.
دبیر هیئت سوارکاری استان همدان با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم مسابقات تأکید کرد: تداوم این رقابتها میتواند نقش مهمی در افزایش آمادگی سوارکاران، ارتقای سطح فنی آنان و فراهمشدن زمینه حضور موفقتر ورزشکاران استان در مسابقات کشوری داشته باشد.
بختیاری تصریح کرد سوارکاری از رشتههایی است که علاوه بر جنبه ورزشی، با پرورش و نگهداری اسب نیز ارتباط دارد و توسعه زیرساختهای آن میتواند به رونق فعالیت باشگاهها و افزایش مشارکت علاقهمندان کمک کند.
بختیاری همچنین بر حمایت از ورزشکاران و توسعه فعالیت باشگاههای سوارکاری تأکید کرد و گفت: فراهمکردن بستر مناسب برای برگزاری مسابقات و حضور مستمر سوارکاران در رقابتها، زمینه رشد این رشته ورزشی را در استان فراهم خواهد کرد.