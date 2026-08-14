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رئیس دادسرای جرائم رایانهای درباره فراوانی پروندههای کلاهبرداری اینترنتی گفت: ۶۰ درصد این پروندهها، به پیامکهای ارسالی همراه با لینکهای آلوده اختصاص دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، شهرام لرستانی افزود: پروندههای کلاهبرداری از طریق پیامک با لینکهای آلوده انجام میشود و مردم نباید روی آنها کلیلک کنند.
وی گفت: این پیامکهای کلاهبرداری با سیم کارتهای اجارهای یا بی هویت ارسال میشوند و در بسیاری موارد شناسایی و بازداشت فرد اصلی دشوار است.
لرستانی افزود: در یکی از پروندههای کلاهبرداری که منجر به هک حسابهای بانکی متعدد شده بود، نهایتا به مشخصات پیرزنی ۹۰ ساله رسیدیم که سالها پیش به رحمت خدا رفته بود ولی افرادی همچنان از سیم کارتش استفاده میکردند.
رئیس دادسرای جرائم رایانهای تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که پیامکهای ابلاغ قضایی، ثبت شکایت و یا ثبت پرونده قضایی صرفا با سرشماره عدل ایران به زبان انگلیسی و حروف بزرگ ADLIRAN ارسال میشود .