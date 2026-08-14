به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از رسیدگی به هشت هزار و ۵۳۵ فقره پرونده تخلفاتی در چهار ماهه سالجاری خبر داد.

حسین نجف زاده گفت: از ابتدای امسال شعب تعزیرات حکومتی استان به هشت هزار و ۵۳۵ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: از این تعداد پرونده ۶ هزار و ۲۹۵ فقره پرونده با محکومیت هزار و ۲۲۹ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، هزار و ۹۳۵ فقره پرونده با محکومیت ۱۱ هزار و ۸۸۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و ۳۰۵ فقره پرونده با محکومیت ۲۸ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ریال مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان می‌باشد که در مجموع رسیدگی به این پرونده‌ها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۱۳ هزار و ۱۴۱ میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نجف زاده همچنین از صدور مجازات‌های غیر نقدی از قبیل ضبط کالا‌ها و ارز قاچاق و خودرو‌های حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمپ واحد‌های متخلف، نصب پارچه و ممهور نمودن پروانه واحد‌های متخلف به مهر تخلف، حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

به گفته نجف زاده واحد‌های گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی با حضور دستگاه‌های نظارتی و متولیان بازار از ابتدای امسال هزار و ۲۰۲ اکیپ گشت تشکیل و از تعداد هفت هزار و ۴۲۷ واحد بازرسی و در فرایند این بازرسی‌ها به ۲ هزار و ۸۹۶ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی استان به پرداخت ۱۹۱ میلیارد و ۸۴۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و با شماره تلفن ۱۲۴ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش نمایند.