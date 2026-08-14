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جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان» به نهمین جشنواره تلویزیونی مستند و اختتامیه آن اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین زارعزاده مدیر شبکه مستند سیما، مهمان این قسمت از «نردبان» است. او در گفتوگو با حامد شکیبانیا، آخرین اخبار از نهمین جشنواره تلویزیونی مستند را بیان و جزئیاتی درباره مراحل داوری و انتخاب نامزدهای بخشهای مختلف این جشنواره را مطرح میکند.
همچنین در بخش دیگری از برنامه، اصغر احمدپور در گفتوگو با حامد شکیبانیا درباره آثار نهمین جشنوارهی تلویزیونی مستند صحبت می کند و تاریخ برگزاری اختتامیه این رویداد اعلام خواهد شد. براساس برنامهریزی صورت گرفته، این رویداد دوشنبه دوم شهریور در پردیس سینمایی ملت به کار خود پایان خواهد داد و برگزیدگان جشنواره معرفی خواهند شد.
نهمین جشنواره تلویزیونی مستند در بخشهای «فیلم مستند»، «مجموعه فیلم مستند» و «عکس» برگزار شد، ۸۶ فیلم مستند و ۲۵ مجموعه مستند از شبکه مستند پخش شدند.
در «نردبان» این هفته، بخش «و اینک مستند» با مروری بر آثار هیروکازو کورئیدا کارگردان و مستندساز ژاپنی پخش می شود و بخش «عکس مستند» نیز به آثار هنری الک ساث عکاس آمریکایی میپردازد. کارگاه تجربه نیز با صحبتهای کن برنز مستندساز آمریکایی روی آنتن میرود.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه مستند پخش و شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ بازپخش می شود.