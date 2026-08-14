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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان با تأکید بر لزوم ارتقای سواد سلامت جامعه گفت: تنها ۲۰ درصد از شاخصهای سلامت در اختیار نظام سلامت قرار دارد و بخش عمده سلامت مردم در گرو عوامل اجتماعی و محیطی است که باید پیش از ورود به چرخه درمان، برای آنها برنامهریزی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ غلامرضا کلوندی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان، ارتقای سواد سلامت جامعه را از اولویتهای اصلی وزارت بهداشت دانست و اظهار کرد: افزایش آگاهی عمومی، ابزاری کلیدی برای کاهش رفتارهای پرخطر از جمله خوددرمانی است و به شهروندان کمک میکند تا در مسیر مراقبت و پیشگیری، تصمیمهای آگاهانهتری اتخاذ کنند.
لزوم آگاهیبخشی در سطوح مختلف
کلوندی با اشاره به اهمیت غربالگریهای بهموقع در گروههای مختلف جمعیتی افزود: زنان باید نسبت به زمان مناسب غربالگریهای سلامت و مادران باردار نسبت به مراقبتهای دوران بارداری آگاهی کافی داشته باشند. همچنین خانوادهها باید در زمینه بیماریهای واگیر و غیرواگیر و سلامت روان اطلاعات دقیق کسب کنند.
وی با ذکر مثالی در حوزه سلامت مادر و کودک بیان کرد: بخش بزرگی از مشکلات مربوط به قطع شیردهی، ناشی از اطلاعات نادرستی است که مادران از منابع غیرموثق یا فضای مجازی دریافت میکنند؛ لذا ارتقای سواد سلامت میتواند به تفکیک اطلاعات صحیح از نادرست کمک شایانی کند. به گفته وی، محتوای آموزشی باید با زبانی ساده و قابلفهم برای عموم ارائه شود و از ادبیات پیچیده آکادمیک فاصله بگیرد.
طرح «سطح صفر» خدمات سلامت
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان از مفهوم جدیدی تحت عنوان «سطح صفر خدمات سلامت» رونمایی کرد و گفت: در حالی که خانههای بهداشت و مراکز درمانی، سطح یک خدمات محسوب میشوند، مفهوم «سطح صفر» بر اقداماتی متمرکز است که پیش از نیاز به مراجعه به پزشک، باید در خانواده و محله برای حفظ سلامت افراد انجام شود.
کلوندی با تأکید بر لزوم شناسایی مشکلات اولویتدار در هر منطقه تصریح کرد: مسائل سلامت در همه مناطق یکسان نیست؛ در حالی که در یک شهرستان ممکن است مدیریت حیوانگزیدگی اولویت اول باشد، در منطقهای دیگر کنترل فشار خون یا کاهش آسیبهای اجتماعی در صدر فهرست قرار میگیرد. وی افزود: برای اجرای موفق این برنامه، از ظرفیتهای محلی مانند مساجد، پایگاههای مقاومت، شوراهای اسلامی و دهیاریها استفاده خواهیم کرد تا مشارکت خود مردم در حفظ سلامت محقق شود.
کلوندی با یادآوری اینکه عوامل اجتماعی نظیر تغذیه، شرایط معابر، روشنایی محیط زندگی و فرهنگ رانندگی تأثیر مستقیمی بر شاخصهای سلامت دارند، خاطرنشان کرد: درمان حوزهای پرهزینه است که منابع مالی را به سرعت میبلعد؛ بنابراین راهبرد اصلی ما باید سرمایهگذاری در پیشگیری و «پزشکی خانواده» باشد تا با شناسایی بهموقع ریسکها، از ورود افراد به چرخههای پرهزینه درمانی جلوگیری شود.