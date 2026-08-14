با آغاز موج بازگشت زائران از مشهد مقدس و افزایش ترافیک جاده ای ، رئیس پلیس راه استان سمنان از رانندگان خواست با رعایت قوانین سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و دیگران رقم بزنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به پایان تعطیلات و آغاز موج بازگشت زائران و مسافران به شهر‌های محل سکونت خود گفت : با توجه به موقعیت استان سمنان و میزبانی از تعداد قابل توجهی از مسافران، پیش‌بینی می‌شود طی ساعات آینده شاهد افزایش تردد در محور‌های مواصلاتی، به‌ویژه مسیر مشهد ـ سمنان باشیم.

سرهنگ موسی بزرگی افزود: رانندگان پیش از آغاز سفر ضمن اطمینان از سلامت فنی خودرو، از عجله و شتاب پرهیز کرده و در طول مسیر با رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و توجه کامل به جلو رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با تأکید بر ضرورت استراحت کافی، رانندگان را خاطرنشان کرد: خستگی و خواب‌آلودگی یکی از عوامل مهم وقوع تصادفات است و رانندگان در صورت احساس خستگی و خواب‌آلودگی باید در اولین محل امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.

سرهنگ بزرگی از مسافران خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر، با صبر و حوصله رانندگی کرده و با رعایت توصیه‌های پلیس، در حفظ امنیت خود و سایر کاربران جاده مشارکت کنند.