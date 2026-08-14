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افزون بر اعزام آمبولانس از پایگاههای هندودر و آستانه، بالگرد اورژانس هوایی نیز برای انتقال مصدومان سانحه رانندگی به شهرستان شازند اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ساعت ۷:۱۴ صبح، حادثه واژگونی خودروی ال۹۰ در محور هندودر، روستای دهمیرقاسم، به سامانه اورژانس استان اعلام شد.
آمبولانسهای پایگاههای هندودر و آستانه به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی، ۲ مصدوم حادثه توسط بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان حصولیعصر (عج) اراک منتقل شدند.