افزون بر اعزام آمبولانس‌ از پایگاه‌های هندودر و آستانه، بالگرد اورژانس هوایی نیز برای انتقال مصدومان سانحه رانندگی به شهرستان شازند اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ساعت ۷:۱۴ صبح، حادثه واژگونی خودروی ال۹۰ در محور هندودر، روستای ده‌میرقاسم، به سامانه اورژانس استان اعلام شد.

آمبولانس‌های پایگاه‌های هندودر و آستانه به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، ۲ مصدوم حادثه توسط بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان حصولیعصر (عج) اراک منتقل شدند.

این مأموریت، دومین پرواز بالگرد اورژانس هوایی به شهرستان شازند در کمتر از یک ساعت بود که با هدف تسریع در انتقال مصدومین و دریافت خدمات تخصصی در حداقل زمان انجام شد.