

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اعضای کاروان پیاده امام رضا (ع) پس از زیارت امامزاده عبدالله شهرستان بافق، در تجمع شبانه مردم این شهرستان شرکت کردند.



مدیر کاروان گفت: کاروان پیاده‌روی امام رضا (ع) امسال برای نهمین سال متوالی، مسیر یزد تا مشهد مقدس را با حضور ۱۰۰ نفر از زائران طی می‌کند.



حجت الاسلام صالحی با اشاره به حضور نوجوانان در این کاروان گفت: ۵۰ نفر از اعضای کاروان را نوجوانان تشکیل می‌دهند که در این مسیر معنوی همراه کاروان هستند.



مسئول کاروان افزود: زائران در مدت حدود ۲۰ روز مسیر پیاده‌روی را طی می‌کنند و پس از رسیدن به مشهد مقدس، سه روز در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) حضور خواهند داشت.



وی ادامه داد: کاروان در طول مسیر از حدود ۸۶ شهرستان عبور می‌کند و در کنار پیاده‌روی، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی نیز برای زائران اجرا می‌شود.



مسئول کاروان پیاده‌روی امام رضا (ع) با بیان اینکه این حرکت از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است، اظهار کرد: هدف اصلی این کاروان ترویج فرهنگ زیارت، ایجاد فضای معنوی و فراهم کردن فرصتی برای حضور اقشار مختلف، به‌ویژه نوجوانان، در مسیر زیارت امام رضا (ع) است.