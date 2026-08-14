حادثه رانندگی محور دیهوک خراسان جنوبی به راور ۳ کشته و ۲ مجروح بر جای گذاشت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: برخورد سواری پژو۴۰۵ با تریلی در محور دیهوک به راور ۳ کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت.

سرهنگ کاظمی افزود: ساعت ۲ و ۲۵ دقیقه بامداد با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۱۶۰محور "دیهوک به راور " بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه پژو۴۰۵ که از مشهد به زرند کرمان در حرکت بوده با یک تریلی کانتینر که از بندرعباس عازم مشهد بوده برخورد کرده که متاسفانه بر اثر این حادثه رانندگی ۳ نفر از اعضای خانواده فوت‌ کرده‌اند و ۲ نفر مجروح شده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه ، انحراف به چپ ناشی از خواب آلودگی راننده پژو تشخیص داده شده است ، افزود: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه سرعت غیرمجاز، عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.