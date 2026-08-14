پاکستان امروز ۱۴ اوت ۲۰۱۶ (۲۳ مرداد ۱۴۰۵) هفتاد و نهمین سالروز استقلال خود را با برگزاری مراسم رسمی و مردمی در سراسر کشور جشن گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ فضای شهر‌های مختلف پاکستان از نخستین ساعات صبح روز جمعه تحت تاثیر مراسم روز استقلال قرار داشت و شلیک توپ‌های تشریفاتی، برافراشتن پرچم، اجرای سرود‌های ملی، برنامه‌های فرهنگی و برگزاری مراسم در مراکز نظامی و دولتی از مهمترین برنامه‌های این روز بود.

پس از نماز صبح نیز در مساجد سراسر کشور برای امنیت، ثبات، وحدت، پیشرفت و رفاه پاکستان دعا شد.

پاکستان در ۱۴ اوت سال ۱۹۴۷ (۲۳ مرداد ۱۴۰۵) و همزمان با پایان حکومت بریتانیا در شبه قاره هند به عنوان کشوری مستقل تشکیل شد. این کشور پس از جدایی از هند بریتانیا و در چارچوب طرح تقسیم شبه قاره به استقلال رسید و «محمد علی جناح» به عنوان بنیانگذار پاکستان و نخستین فرماندار کل این کشور شناخته می‌شود. از آن زمان ۱۴ اوت هر سال به عنوان روز استقلال پاکستان گرامی داشته می‌شود و امسال این کشور هفتاد و نهمین سال استقلال خود را جشن گرفت.

در اسلام آباد پایتخت پاکستان مراسم با شلیک ۳۱ گلوله توپ و در مراکز ایالت‌ها با شلیک ۲۱ گلوله آغاز شد. در کراچی نیز مراسم تعویض گارد در مزار محمد علی جناح برگزار شد و در شهر‌های مختلف از جمله لاهور، کویته، پیشاور و مظفرآباد برنامه‌های ویژه روز استقلال برگزار شد.

در پیشاور، مراسمی در محل فرمانداری خیبر پختونخوا با حضور «فیصل کریم کندی» فرماندار این ایالت و «علی بنفشه خواه» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در پیشاور برگزار شد.

«آصف علی زرداری» رئیس جمهور و «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز در پیام‌های جداگانه خود ضمن تبریک روز استقلال، بر ضرورت حفظ وحدت ملی و ادامه مسیر توسعه کشور تاکید کردند.

زرداری در پیام خود با اشاره به فداکاری‌های رهبران و مردم جنبش استقلال پاکستان، گفت: حوادث سال گذشته از جمله جنگ چهار روزه با هند بار دیگر توانایی پاکستان برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود را نشان داد.

«شهباز شریف» نیز با اشاره به آنچه مقامات پاکستان «معرکه حق» می‌نامند، تاکید کرد که نیرو‌های مسلح این کشور در جنگ چهار روزه اخیر با هند تحت فرماندهی فیلد مارشال سید عاصم منیر، توانایی دفاعی و عزم خود را برای دفاع از کشور نشان دادند.

وی این رویارویی چهار روزه را فصل دیگری در تاریخ دفاعی پاکستان توصیف کرد و گفت: این کشور در کنار برخورداری از توان دفاعی، خود را حامی صلح و ثبات منطقه می‌داند.

نخست وزیر پاکستان همچنین توافق دفاعی مشترک سه جانبه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه را نشانه افزایش نقش راهبردی و نفوذ منطقه‌ای اسلام آباد دانست و بر نقش پاکستان در تلاش‌های مربوط به صلح و همکاری منطقه‌ای تاکید کرد.

همزمان فرماندهان ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی پاکستان نیز در پیام‌های خود به مناسبت روز استقلال، بر آمادگی نیرو‌های مسلح برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور تاکید کردند.

در سطح عمومی نیز برگزاری رالی‌های خودرو و موتورسیکلت، اجرای سرود‌های ملی و برنامه‌های فرهنگی و حضور گسترده مردم با پرچم‌های سبز و سفید، فضای شهر‌های پاکستان را در هفتاد و نهمین سالروز استقلال تحت تاثیر قرار داد.

پیام تبریک سفیر ایران به مناسبت سالگرد استقلال پاکستان

رضا امیری مقدم سفیر ایران در پاکستان در پیامی هفتادونهمین سالروز استقلال پاکستان را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت و برای پاکستان و مردم آن، صلح، امنیت و شکوفایی روزافزون آرزو کرد.

سفیر ایران در پاکستان در این پیام ضمن ادای احترام به ملت پاکستان و تمجید از مقاومت، وحدت و دستاورد‌های چشمگیر این کشور، بر ارزش پیوند‌های دوستی، احترام متقابل و همکاری میان ایران و پاکستان تاکید کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های رهبران دو کشور و همکاری بخش‌های مختلف در ایران و پاکستان، اظهار داشت: دوران جدیدی از امید و خوش‌بینی در روابط تهران و اسلام آباد آغاز شده و روابط همه‌جانبه دو کشور به یک نقطه عطف تاریخی رسیده است.

امیری مقدم تاکید کرد: این روابط بر پایه تلاش مشترک دو کشور برای دستیابی به صلح و شکوفایی استوار است.

وی همچنین بر تعهد خود به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران برای تلاش بیشتر در جهت تقویت روابط میان دو کشور و تامین منافع متقابل ملت‌های ایران و پاکستان تاکید کرد.

سفیر ایران در پاکستان در پایان بار دیگر هفتاد و نهمین سالروز استقلال پاکستان را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت و برای تداوم و تقویت دوستی میان دو ملت ابراز امیدواری کرد.