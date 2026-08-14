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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی از شناسایی و دستگیری یک گروه شکارچی غیرمجاز پیش از اقدام به شکار در منطقه حفاظتشده مراکان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی از شناسایی و دستگیری یک گروه شکارچی غیرمجاز پیش از اقدام به شکار در منطقه حفاظتشده مراکان خبر داد.
میثم رحمتی گفت: در جریان گشت و پایش محیطبانان در منطقه حفاظتشده مراکان، یک گروه متخلف که با سلاح وارد منطقه شده بودند، شناسایی و پیش از اقدام به شکار متوقف شدند. در این عملیات، افراد متخلف دستگیر و سلاح مورد استفاده آنان نیز کشف و ضبط شد.
وی افزود: محیطبانان با رصد و پایش مستمر منطقه و شناسایی بهموقع تحرکات افراد، از ادامه فعالیت غیرمجاز آنان جلوگیری کردند. این اقدام نشاندهنده اهمیت حضور مستمر و هوشیاری محیطبانان در مناطق تحت مدیریت محیط زیست برای پیشگیری از شکار غیرمجاز و حفاظت از حیاتوحش است.
رحمتی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و تخلفات شکار و صید، موضوع را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.