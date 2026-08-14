به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی از شناسایی و دستگیری یک گروه شکارچی غیرمجاز پیش از اقدام به شکار در منطقه حفاظت‌شده مراکان خبر داد.

میثم رحمتی گفت: در جریان گشت و پایش محیطبانان در منطقه حفاظت‌شده مراکان، یک گروه متخلف که با سلاح وارد منطقه شده بودند، شناسایی و پیش از اقدام به شکار متوقف شدند. در این عملیات، افراد متخلف دستگیر و سلاح مورد استفاده آنان نیز کشف و ضبط شد.

وی افزود: محیطبانان با رصد و پایش مستمر منطقه و شناسایی به‌موقع تحرکات افراد، از ادامه فعالیت غیرمجاز آنان جلوگیری کردند. این اقدام نشان‌دهنده اهمیت حضور مستمر و هوشیاری محیطبانان در مناطق تحت مدیریت محیط زیست برای پیشگیری از شکار غیرمجاز و حفاظت از حیات‌وحش است.

رحمتی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و تخلفات شکار و صید، موضوع را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.