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مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت بیش از ۷۹ میلیارد ریالی قاچاقچی نقره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت بیش از ۷۹ میلیارد ریالی قاچاقچی نقره خبر داد.
حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۰ کیلوگرم نقره به ارزش ۳۹ میلیارد و ۷۹۱ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غسربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط نقرههای کشف شده متخلف را به پرداخت ۷۹ میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی نقرهها محکوم کرد.
به گفته نجف زاده ماموران مستقر در ایستگاه بازرسی ایواغلی شهرستان خوی محموله قاچاق را حین رصد و کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه اتوبوس مسیر تهران به ماکو کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.