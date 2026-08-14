به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت بیش از ۷۹ میلیارد ریالی قاچاقچی نقره خبر داد.

حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۰ کیلوگرم نقره به ارزش ۳۹ میلیارد و ۷۹۱ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غسربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط نقره‌های کشف شده متخلف را به پرداخت ۷۹ میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی نقره‌ها محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران مستقر در ایستگاه بازرسی ایواغلی شهرستان خوی محموله قاچاق را حین رصد و کنترل خودرو‌های عبوری از یک دستگاه اتوبوس مسیر تهران به ماکو کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.