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نماینده ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه سپاه در یادواره ۳۴ شهید دهستان سههزار تنکابن، بر ادامه راه شهدا، حفظ وحدت ملی و هوشیاری در برابر توطئههای دشمن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سیونهمین یادواره ۳۴ شهید دهستان والامقام سههزار با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در امامزاده سید یحیی توساکوتی، بخش کوهستان تنکابن برگزار شد.
حجتالاسلام غلامحسین تسخیری نماینده ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه سپاه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: ما از دشمنان خود واهمهای نداریم و مکتب ما، مکتب امام حسین (ع) است و درس استقامت و ایستادگی را از امام خمینی (ره) و شهدا آموختهایم.
وی افزود: نزدیک به ۴۷ سال است دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران انواع توطئهها را طراحی و اجرا کردهاند، اما در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندهاند و ملت ایران اجازه نخواهد داد دشمن به امنیت و استقلال کشور خدشهای وارد کند.
نماینده ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه سپاه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز روز انسجام، وحدت، مقاومت و بصیرت است و حضور مردم در میدانهای دفاع از انقلاب اسلامی یک تکلیف عمومی است.
تسخیری با قدردانی از حضور مردم در یادوارههای شهدا افزود: حضور مردم در این اجتماعات و پاسداشت یاد شهدا، اقدامی ارزشمند در مسیر تداوم راه شهیدان است و اهمیت آن کمتر از اقداماتی نیست که نیروهای مسلح برای دفاع از کشور انجام میدهند.
وی از مسئولان نیز خواست با حضور پررنگتر در اجتماعات و مراسمهای مرتبط با شهدا، مسئولیت شرعی، اداری و حقوقی خود را ادا کنند.
نماینده ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه سپاه همچنین با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمن افزود: دشمن پس از ناکامی در دو حمله سنگین، ممکن است بار دیگر به دنبال ایجاد حوادث و ناآرامی باشد و باید در برابر برنامههای پنهانی دشمن هوشیار بود.
حجت الاسلام تسخیری در پایان با گرامیداشت یاد ۳۴ شهید دهستان سههزار، بر ادامه مسیر شهدا و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد انقلاب اسلامی در مسیر تحقق آرمانهای خود و زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) به پیش برود.