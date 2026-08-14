به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر منوچهر حبیبی روز جمعه در همایش پیاده‌روی خانوادگی شهر جوانرود که به صورت زنده از برنامه «صبح و نشاط» شبکه سوم سیما پخش شد، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان جوانرود اظهار کرد: منطقه اورامانات از روانسر تا پاوه و ثلاث باباجانی و با محوریت جوانرود، مجموعه‌ای کم‌نظیر از جنگل، درخت، طبیعت، آب و کوهستان را در خود جای داده و از ظرفیت بسیار بالایی برای جذب گردشگران برخوردار است. وی افزود: گردشگرانی که به این منطقه سفر می‌کنند، می‌توانند در کنار طبیعت زیبا و چشم‌اندازهای کوهستانی، با فرهنگ، آداب و رسوم و مهمان‌نوازی مردم این دیار نیز آشنا شوند و از حضور در این منطقه لذت ببرند. استاندار کرمانشاه، جوانرود را یکی از مراکز مهم تجارت منطقه دانست و گفت: بازار جوانرود یکی از جاذبه‌های مهم این شهرستان است و هم‌اکنون نیز گردشگرانی از اقصی نقاط کشور برای خرید و بازدید از این بازار به جوانرود سفر می‌کنند. حبیبی ادامه داد: مردم جوانرود مردمی شاداب، بانشاط، خونگرم، متعصب و ورزش‌دوست هستند و علاقه و استعداد آنان در حوزه ورزش را امروز نیز می‌توان به خوبی مشاهده کرد. وی با اشاره به حضور پررنگ بانوان در فعالیت‌های ورزشی شهرستان تصریح کرد: بانوان جوانرودی در عرصه ورزش حتی در برخی حوزه‌ها از آقایان جلوتر هستند و لازم است از این ظرفیت ارزشمند حمایت شود. استاندار کرمانشاه تاکید کرد: ما همواره تمام‌قد در کنار بانوان کشورمان هستیم و در حوزه ورزش و سایر عرصه‌ها از ظرفیت و توانمندی آنان حمایت خواهیم کرد. جوانرود از ظرفیت علمی و استعدادهای درخشان برخوردار است حبیبی در ادامه به ظرفیت‌های علمی و آموزشی جوانرود اشاره کرد و گفت: این شهرستان از دانش‌آموزان و جوانان بااستعداد برخوردار است و در قبولی کنکور و آزمون‌های سراسری نیز استعدادهای درخشانی از جوانرود معرفی شده‌اند. وی افزود: در کمتر خانواده‌ای در جوانرود می‌توان افرادی را یافت که از تحصیلات عالیه و رشته‌های مورد علاقه خود برخوردار نباشند و این موضوع نشان‌دهنده استعداد بالای جوانان این منطقه و توجه خانواده‌ها و فرهنگیان به علم و آموزش است. استاندار کرمانشاه از خانواده‌ها و فرهنگیان شهرستان نیز قدردانی کرد و گفت: موفقیت علمی جوانان جوانرود حاصل استعداد خود آنان در کنار تربیت خانواده‌ها و تلاش فرهنگیان و مجموعه آموزش و پرورش است. مردم جوانرود مرزبانان واقعی ایران اسلامی هستند حبیبی با اشاره به موقعیت مرزی جوانرود و همجواری این شهرستان با اقلیم کردستان عراق اظهار کرد: مردم این منطقه با تمام وجود خود از وجب به وجب خاک ایران حفاظت و حراست می‌کنند و مرزبانان واقعی ایران اسلامی هستند. وی با اشاره به بازدید خود از نقطه صفر مرزی جوانرود در جریان جنگ رمضان گفت: ۲۵ فروردین‌ماه در اوج جنگ رمضان، به اتفاق جمعی از همکاران در همین منطقه و در کنار دیده‌بانی مرزی حضور پیدا کردیم و از نزدیک شرایط و ظرفیت‌های این نقطه را مورد بررسی قرار دادیم. استاندار کرمانشاه درباره مطالبه مردم برای بازگشایی مرز و بازارچه جوانرود با عراق نیز گفت: بازگشایی این مرز از مطالبات جدی مردم منطقه است و برای انجام آن اقدامات لازم در حال پیگیری است. حبیبی افزود: فرماندار جوانرود مقدمات کار را فراهم کرده و موضوع بازگشایی مرز در کارگروه ویژه مرز در حال دنبال شدن است و تلاش می‌کنیم این اتفاق به صورت کاملاً قانونی و با رعایت الزامات و ضوابط مربوط انجام شود. وی تاکید کرد: مردم جوانرود بارها بر ضرورت بازگشایی این مرز تاکید کرده‌اند و تحقق این مطالبه می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات خوب و افزایش نشاط و امید در منطقه شود. ورزشکاران کرمانشاه ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی دارند استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به جایگاه ورزش در استان گفت: کرمانشاه مهد پهلوانان است و بیش از ۱۲۰ ورزشکار در سطح المپیک، پارالمپیک، جهانی، آسیایی و ملی دارد که برای استان و کشور افتخارآفرینی می‌کنند. حبیبی با اشاره به برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ افزود: حضور ورزشکاران کرمانشاهی در عرصه‌های بین‌المللی نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد بالای جوانان استان است و در همین ارتباط، آتوسا گلشادنژاد از استان کرمانشاه به عنوان پرچمدار کاروان ایران در این رقابت‌ها انتخاب شده است.