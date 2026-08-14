به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رجبی نیا اظهار کرد: طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام اربعین با هدف حفظ سلامت مصرف‌کنندگان، صیانت از حقوق عمومی و اطمینان از سلامت فرآورده‌های خام دامی در سراسر استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، مواکب و مراکز تهیه، تولید، نگهداری، قطعه‌بندی، بسته‌بندی و عرضه فرآورده‌های خام دامی در نقاط مختلف استان تحت بازرسی و نظارت بهداشتی قرار گرفتند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی کردستان گفت: در مجموع ۳ هزار و ۴۱ نوبت بازدید از مراکز و اماکن هدف توسط بازرسان دامپزشکی انجام شد و طی این بازرسی‌ها یک هزار و ۵۰۲ کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد و غیرقابل مصرف شناسایی و از چرخه مصرف خارج شد.

رجبی نیا همچنین از تشکیل ۲۱ صورتجلسه تخلف در جریان اجرای این طرح خبر داد و گفت: پرونده متخلفان پس از انجام مراحل قانونی برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

وی تصریح کرد: نظارت مستمر بر زنجیره تولید تا عرضه فرآورده‌های خام دامی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز بیماری‌های ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم دارد و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک می‌توانند موضوع را به مراجع نظارتی دامپزشکی اطلاع دهند.