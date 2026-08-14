به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان از وزش باد و گرد و خاک از امروز تا روز دوشنبه خبر داد و افزود: امروز وزش باد نسبتا شدید با سرعت ۵۵ کیلومتر بر ساعت و گرد و خاک در مناطق مستعد خواهیم داشت و فردا و پس فردا با افزایش سرعت وزش باد، شاهد فراگیر شدن گرد و خاک خواهیم بود.

سعید اسماعیلی با اشاره به افزایش تدریجی دمای هوا طی روزهای آینده گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۲ درجه، فردا ۴۳ درجه و روز دوشنبه و سه شنبه ۴۴ درجه سانتیگراد است.