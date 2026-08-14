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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان گفت: امدادگران این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته به هفت حادثه با ۲۷ حادثهدیده امدادرسانی کردند که این حوادث سه فوتی در صحنه برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محسن مؤمنی اعلام کرد: در۲۴ ساعت گذشته، هفت مورد حادثه در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اصفهان ثبت شد و نیروهای عملیاتی این جمعیت برای امدادرسانی به حادثهدیدگان به محل اعزام شدند.
وی افزود: از مجموع عملیاتهای انجامشده در این مدت، ۶ مورد مربوط به حوادث جادهای و یک مورد نیز ارائه خدمات حضوری بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به اینکه در مجموع ۲۷ نفر در این حوادث متأثر شدند، بیان کرد: بر اثر حوادث رخداده، ۱۷ نفر مصدوم شدند که پنج نفر از آنان پس از دریافت اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند.
محسن مؤمنی ادامه داد: همچنین سه مصدوم در محل حادثه بهصورت سرپایی درمان شدند و عملیات رهاسازی یک نفر نیز از سوی نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر انجام شد.
وی با اشاره به جانباختن سه نفر در حوادث ۲۴ ساعت گذشته تأکید کرد: سه نفر از حادثهدیدگان نیز پیش از انتقال به مراکز درمانی و در صحنه حوادث جان خود را از دست دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان درباره پایگاههای مشارکتکننده در این عملیاتها گفت: امدادگران پایگاههای ابیازن نطنز، زودان مبارکه، دامنه فریدن، چالهسیاه شاهینشهر، کردعلیا در شهرستان تیران و کرون و شعبه بادرود در عملیاتهای امدادی حضور داشتند.
مؤمنی گفت: نیروهای شعبه بادرود در این بازه زمانی در دو عملیات حضور یافته و خدمات امدادی لازم را به حادثهدیدگان ارائه کردند.