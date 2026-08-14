پیام تبریک استاندار در پی افتخارآفرینی دو وزنهبردار جوان فارس در آسیا
استاندار فارس در پی قهرمانی دو ورزشکار جوان فارس در رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی آسیا پیام تبریکی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر امیری ، استاندار فارس در پی قهرمانی دو ورزشکار جوان فارس در رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی آسیا پیام تبریکی صادر کرد.
متن پیام حسینعلی امیری به شرح زیر است:
قهرمانی ارزشمند حمیدرضا زارعی و آناهیتا زارعی، دو ورزشکار شایسته استان فارس در رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی آسیا، موجب خرسندی و افتخار مردم فارس شد.
حمیدرضا زارعی با کسب مدال طلا در دسته ۹۵ کیلوگرم جوانان آسیا و ارتقای رکورد دوضرب جهان و آناهیتا زارعی با ثبت حدنصاب ۲۱۸ کیلوگرم و دستیابی به عنوان قهرمانی نوجوانان آسیا، بار دیگر توانمندی و ظرفیت جوانان برومند فارس را در عرصههای بینالمللی به نمایش گذاشت.
اینجانب این موفقیت ارزشمند را به این دو قهرمان، خانوادههای گرامی آنان، مربیان پرتلاش، جامعه ورزش استان و مردم شریف فارس تبریک عرض میکنم.
امیدوارم جوانان عزیز استان با الهام از این موفقیتها، مسیر پیشرفت و افتخارآفرینی را با قدرت ادامه دهند.