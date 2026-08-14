



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر امیری ، استاندار فارس در پی قهرمانی دو ورزشکار جوان فارس در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا پیام تبریکی صادر کرد.

متن پیام حسینعلی امیری به شرح زیر است:

قهرمانی ارزشمند حمیدرضا زارعی و آناهیتا زارعی، دو ورزشکار شایسته استان فارس در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا، موجب خرسندی و افتخار مردم فارس شد.

حمیدرضا زارعی با کسب مدال طلا در دسته ۹۵ کیلوگرم جوانان آسیا و ارتقای رکورد دوضرب جهان و آناهیتا زارعی با ثبت حدنصاب ۲۱۸ کیلوگرم و دستیابی به عنوان قهرمانی نوجوانان آسیا، بار دیگر توانمندی و ظرفیت جوانان برومند فارس را در عرصه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشت.

اینجانب این موفقیت ارزشمند را به این دو قهرمان، خانواده‌های گرامی آنان، مربیان پرتلاش، جامعه ورزش استان و مردم شریف فارس تبریک عرض می‌کنم.

امیدوارم جوانان عزیز استان با الهام از این موفقیت‌ها، مسیر پیشرفت و افتخارآفرینی را با قدرت ادامه دهند.