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مدیرگروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، نسبت به خطرات مرگبار قرص برنج، هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محسن محمدی، با اشاره به ممنوعیت واردات، توزیع و مصرف قرص برنج در کشور، درباره خطرات جدی این ماده سمی برای سلامت انسان هشدار داد و کاهش دسترسی و جلوگیری از عرضه غیرقانونی آن را مهمترین راهکار پیشگیری از مسمومیت و مرگ ناشی از آن عنوان کرد.
وی افزود: آنچه در میان عموم مردم با عنوان «قرص برنج» شناخته میشود، در واقع ماده شیمیایی آلومینیوم فسفید است که در گذشته به عنوان آفتکش در بخش کشاورزی و انبارداری محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار میگرفت.
محمدی گفت: آلومینیوم فسفید در محیط مرطوب گاز بسیار سمی فسفین تولید میکند. این گاز با ایجاد اختلال در متابولیسم سلولی، توانایی سلولهای بدن برای استفاده از اکسیژن را مختل میکند و در موارد شدید مسمومیت میتواند به مرگ منجر شود.