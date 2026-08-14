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ترانشهبرداری، اصلاح نشستگی، ایمنسازی نقاط پرتگاهی و بهسازی مسیرها در شهرستان کوهرنگ با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد اهالی و مسافران در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کوهرنگ گفت: در محور چلگرد ـ پل سودجان عملیات ترانشهبرداری و آمادهسازی مسیر در دو مقطع با استفاده از ماشینآلات راهداری انجام شده است.
صادقی افزود: همچنین در محور چلگرد ـ شهریاری، نقاط نشستکرده جاده به طول تقریبی ۱۰۰ متر اصلاح، تسطیح و بهسازی شد.
به گفته وی عملیات ایمنسازی و ساماندهی نقاط پرتگاهی محور چلگرد ـ شهریاری در حال اجراست.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کوهرنگ افزود:عملیات خاکبرداری، خاکریزی، جابهجایی و حمل مصالح، تسطیح حاشیه راه در حال انجام است.