ترانشه‌برداری، اصلاح نشستگی، ایمن‌سازی نقاط پرتگاهی و بهسازی مسیر‌ها در شهرستان کوهرنگ با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد اهالی و مسافران در حال انجام است.

ایمن‌سازی نقاط پرتگاهی و بهسازی راه‌ها در کوهرنگ چهارمحال و بختیاری

ایمن‌سازی نقاط پرتگاهی و بهسازی راه‌ها در کوهرنگ چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان کوهرنگ گفت: در محور چلگرد ـ پل سودجان عملیات ترانشه‌برداری و آماده‌سازی مسیر در دو مقطع با استفاده از ماشین‌آلات راهداری انجام شده است.

صادقی افزود: همچنین در محور چلگرد ـ شهریاری، نقاط نشست‌کرده جاده به طول تقریبی ۱۰۰ متر اصلاح، تسطیح و بهسازی شد.

به گفته وی عملیات ایمن‌سازی و ساماندهی نقاط پرتگاهی محور چلگرد ـ شهریاری در حال اجراست.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان کوهرنگ افزود:عملیات خاک‌برداری، خاکریزی، جابه‌جایی و حمل مصالح، تسطیح حاشیه راه در حال انجام است.