به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ مشخص شد. پذیرش دانشجویان این مقطع در بهمن ماه ۱۴۰۵ صورت می‌گیرد.

براساس ظرفیت اولیه‌ای که از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ اعلام شده است، بیشترین ظرفیت مربوط به رشته پرستاری داخلی – جراحی با ۲۸۲ نفر ظرفیت است.

مجموع ظرفیت اولیه ۴ هزار و ۸۳۰ نفر است که از این تعداد ۲۲۶۷ مربوط به پذیرش عادی و ۲۵۶۳ نفر مربوط به پذیرش شهریه پرداز است.