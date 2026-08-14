سری جدید برنامه «تهرانگرد» با سفر تصویری به جاذبه‌های کشاورزی و گردشگری استان تهران و «نسیم آوا» با پخش مجموعه‌ای از موسیقی‌های پاپ و سنتی، از شبکه‌های تهران و نسیم پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سری جدید برنامه «تهرانگرد» با هدف معرفی جاذبه‌های طبیعی، گردشگری و کشاورزی استان تهران، جمعه‌ها از شبکه تهران پخش می‌شود.

این برنامه کاری از گروه تهران و شهروندی است که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تهیه شده و مخاطبان را با ظرفیت‌های کشاورزی، جاذبه‌های بصری و شرکت‌های پیشرو در حوزه کشاورزی نوین در یکی از شهرستان‌های استان تهران آشنا می‌کند.

در هر قسمت، «محمد مصطفائیان» به عنوان مجری و «بهروز نیازمند» به عنوان کارشناس بخش کشاورزی حضور دارند و «شهرزاد کمال‌زاده» نیز در برخی از بخش‌های گردشگری آنها را همراهی می‌کند.

معرفی ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد هر روستا یا منطقه، آشنایی با محصولات باغی و کشاورزی، تهیه یک غذا یا دسر محلی از همان محصولات و همچنین حضور یک مهمان یا خانواده، از بخش‌های متنوع «تهرانگرد» است.

این برنامه به تهیه‌کنندگی «سجاد مشحون» و کارگردانی «محمد مهدی بابائی»، ساعت ۱۸:۱۵ به مدت ۲۲ دقیقه پخش می‌شود.

همزمان با آغاز ماه ربیع‌الاول، ویژه‌برنامه «نسیم آوا» با دکور و ساختاری جدید و بخش‌های متنوع موسیقایی و سرگرمی، با اجرا و تهیه‌کنندگی محمدرضا محبی، امرزو ساعت ۱۸ از شبکه نسیم پخش می شود.

«نسیم‌آوا» در فصل جدید میزبان مجموعه‌ای از موسیقی‌های پاپ، سنتی و خاطره‌انگیز و همچنین آثاری با موضوع ایران و وطن خواهد بود.

بخش‌های طنز و نمایشی با حضور فرهاد بشارتی، معرفی خوانندگان جوان، مرور آثار ماندگار موسیقی ایران و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در تولید بخش‌های تصویری و موسیقایی، از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است.

در ساختار جدید «نسیم‌آوا» تلاش شده است موسیقی نسل‌های مختلف، از آثار سنتی و خاطره‌انگیز گرفته تا موسیقی پاپ و آثار خوانندگان جوان، در کنار بخش‌های سرگرم‌کننده و طنز قرار گیرد تا برنامه فضایی شاد، متنوع و خانوادگی برای مخاطبان فراهم کند.