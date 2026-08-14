رئیس موزه‌های آذربایجان غربی بر لزوم استفاده از ظرفیت موزه‌ها در مسیر آموزش، آگاهی‌بخشی و پرورش ذوق هنری و فرهنگی کودکان و نوجوانان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس موزه‌های آذربایجان غربی با اشاره به آمادگی مجموعه موزه‌های استان برای همکاری با کانون پرورش فکری، بر لزوم استفاده از ظرفیت موزه‌ها در مسیر آموزش، آگاهی‌بخشی و پرورش ذوق هنری و فرهنگی کودکان و نوجوانان تأکید کرد.

جلیل رستم‌پور، رئیس موزه‌های آذربایجان‌غربی، به همراه علیرضا حجتی، رئیس موزه مردم‌شناسی ارومیه، با زهرا آب‌سوران، رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این نشست، طرفین ضمن بررسی ظرفیت‌های مشترک، درباره راه‌های گسترش همکاری میان موزه‌های استان و کانون پرورش فکری به بحث و تبادل نظر پرداختند، محور اصلی این گفت‌وگوها، چگونگی بهره‌گیری کودکان و نوجوانان از فضا‌های فرهنگی و آموزشی موزه‌ها و نیز استفاده از ظرفیت‌های کانون در حوزه پرورش خلاقیت، آموزش غیررسمی و آشنایی نسل جدید با میراث‌فرهنگی و تاریخی استان بود.

زهرا آب‌سوران، رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، در این نشست با استقبال از طرح موزه‌های استان و با تأکید بر اهمیت پیوند میان هنر، تاریخ و آموزش، اظهار کرد: کانون پرورش فکری همواره آماده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موزه‌ها، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی خود را در بستری تخصصی‌تر برای کودکان و نوجوانان اجرا کند.

او افزود: ایجاد فضا‌های تعاملی در موزه‌ها می‌تواند به شکوفایی استعداد‌های خلاق کودکان کمک شایانی کند.

رئیس موزه‌های آذربایجان غربی هم در این دیدار با اشاره به آمادگی مجموعه موزه‌های استان برای همکاری با کانون پرورش فکری، بر لزوم استفاده از ظرفیت موزه‌ها در مسیر آموزش، آگاهی‌بخشی و پرورش ذوق هنری و فرهنگی کودکان و نوجوانان تأکید کرد.

جلیل رستم‌پور افزود: موزه‌ها می‌توانند علاوه بر نقش حفاظتی و پژوهشی، به‌عنوان فضا‌هایی زنده و اثرگذار در خدمت آموزش نسل آینده قرار گیرند.

علیرضا حجتی، رئیس موزه مردم‌شناسی ارومیه نیز در این دیدار گفت: موزه یک فضای زنده و اگثرگذر بوده که می‌توان آن را به‌عنوان یک مدرسه و دانشگاه در انتقال تاریخ و دانش به نسل جوان تلقی کرد.

همچنین مقرر شد فهرست موزه‌ها و مراکز فرهنگی استان در اختیار کانون پرورش فکری قرار گیرد تا زمینه برای برنامه‌ریزی بازدید‌های گروهی، اجرای برنامه‌های مشترک، کارگاه‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی مناسب برای کودکان و نوجوانان فراهم شود.

همچنین در جریان این دیدار، بازدیدی نیز از موزه کودک انجام شد و مسئولان حاضر از بخش‌ها و فضا‌های متنوع این مجموعه بازدید کردند؛ فضایی که برای ارائه آثار، دستاورد‌ها و ساخته‌های کودکان و نوجوانان فعال در کانون پرورش فکری طراحی و پیش‌بینی شده است، به گفته حاضران، این فضا می‌تواند بستری مناسب برای نمایش توانمندی‌های کودکان، تقویت حس تعلق فرهنگی و ارتقای نشاط اجتماعی در میان اعضای کانون باشد.