به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۱۶ تیم حضور دارند که در ۴ گروه ۴ تیمی رقابت کرده و از هر گروه تیم‌های اول مستقیما به دور یک چهارم نهایی راه پیدا می‌کنند و تیم‌های دوم و سوم به دور حذفی می‌روند. مسابقات در سالن ویر ساوارکار برگزار می‌شود.۴ تیم برتر مسابقات به رقابت‌های جام جهانی جوانان کمتر از ۱۹ سال ۲۰۲۷ در چک راه پیدا می‌کنند. نتایج روز نخست و برنامه روز دوم مسابقات به این شرح است:

* گروه یک:

استرالیا (قهرمان دوره قبل) ۱۰۲ - ۳۲ تایلند

فیلیپین ۸۹ - ۸۸ تایوان

- برنامه فردا:

فیلیپین - استرالیا

تایلند - تایوان

- تیم‌های استرالیا و فیلیپین با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های تایوان و تایلند با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

بحرین ۷۴ - ۶۸ لبنان

نیوزیلند ۶۷ - ۵۸ سوریه

- برنامه فردا:

بحرین - نیوزیلند

سوریه - لبنان

- تیم‌های نیوزیلند و بحرین با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های لبنان و سوریه با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- برنامه امروز:

چین - سریلانکا (در جریان)

ایران - قطر (ساعت ۱۱:۳۰)

* گروه چهار:

کره جنوبی - قزاقستان

ژاپن - هند

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- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم‌های استرالیا، نیوزیلند و چین اول تا سوم شدند و تیم ایران ششم شد.

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- در دوره قبل در سال ۲۰۲۲ تیم‌های کره جنوبی، ژاپن و چین اول تا سوم شدند و تیم ایران پنجم شد.

- در بسکتبال جوانان آسیا تیم چین با ۱۱ قهرمانی ۶ نایب قهرمانی و ۵ سومی رکورد دار ماند و تیم‌های فیلیپین با ۶ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و کره جنوبی با ۴ قهرمانی ۶ نایب قهرمانی و سومی در رده سوم رکورد داران قرار دارند. تیم ایران نیز با ۳ قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶، ۲ نایب قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۴ و عنوان سومی در سال ۲۰۱۲ در رده چهارم است. تیم‌های استرالیا ۲ و ژاپن یک بار قهرمان شده‌اند.

عناوین ایران در ۲۱ دوره قبلی حضور در قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

۱۹۷۴ ششم / ۱۹۷۷ هشتم / ۱۹۷۸ دوازدهم / ۱۹۸۲ سیزدهم / ۱۹۸۹ هشتم / ۱۹۹۰ دهم / ۱۹۹۲ نهم / ۱۹۹۶ دهم / ۱۹۹۸ پنجم / ۲۰۰۰ نهم / ۲۰۰۲ دوم / ۲۰۰۴ قهرمان / ۲۰۰۶ هفتم / ۲۰۰۸ قهرمان / ۲۰۱۰ چهارم / ۲۰۱۲ سوم / ۲۰۱۴ نایب قهرمان / ۲۰۱۶ قهرمان / ۲۰۱۸ ششم / ۲۰۲۲ پنجم / ۲۰۲۴ ششم