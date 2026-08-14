وزیر امور خارجه گفت: بخش درتوجهی از موانع فعالان اقتصادی، منشا داخلی دارد و با رفع این موانع می‌توان بخش بزرگی از مسیر پیشرفت را هموار کرد؛ در این میان، کشورهای همسایه بزرگ‌ترین فرصت اقتصادی ایران هستند و برآورد می‌شود هنوز تا ۹۵ درصد از ظرفیت اقتصادی موجود در کشورهای همجوار مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

بخش قابل توجهی از موانع فعالان اقتصادی، منشا داخلی دارد

بخش قابل توجهی از موانع فعالان اقتصادی، منشا داخلی دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیدعباس عراقچی در نشست تخصصی سرمایه‌گذاران گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان‌رضوی که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سیدعلی مدنی وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان‌رضوی، علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی و جمعی از سرمایه‌گذاران و مدیران ارشد برگزار شد، بر ضرورت رفع موانع داخلی، تقویت اختیارات استان‌ها، تسهیل فعالیت بخش‌خصوصی و توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه تاکید کرد.

عراقچی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی، منشا داخلی دارد، افزود: سال گذشته در نشست دیپلماسی استانی در خراسان‌رضوی نیز عمده مشکلات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان بررسی شد و مشخص شد بخش قابل توجهی از این مسائل به فرآیندهای داخلی در دستگاه‌های مختلف بازمی‌گردد.

عراقچی، تقویت اختیارات استان‌ها را یکی از مسیرهای مؤثر برای حل مسائل اقتصادی دانست و گفت: رئیس‌جمهوری بر افزایش اختیارات استان‌ها تاکید و انگیزه جدی برای این موضوع دارد تا مسائل در همان سطح استانی، با سرعت و شناخت دقیق‌تری حل‌وفصل شود.

دیپلماسی استانی؛ راهی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی

وزیر امور خارجه با اشاره به تجربه اجرای دیپلماسی استانی گفت: بسیاری از مسائل میان ایران و کشورهای همسایه، به‌ویژه در مناطق مرزی، می‌تواند در سطح استان‌ها بسیار آسان‌تر و سریع‌تر از سطح پایتخت‌ها حل شود.

او افزود: اگر مشکلی مرزی بین خراسان‌رضوی و افغانستان وجود داشته باشد، حل آن در همان منطقه و میان مقامات محلی بسیار راحت‌تر از آن است که موضوع به کابل و تهران گزارش شود و درگیر فرآیند مذاکرات میان دو پایتخت شویم.

عراقچی با تاکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی استانی ادامه داد: استان‌ها باید از ظرفیت و اختیار بیشتری برای تعامل با کشورهای همجوار برخوردار شوند، چرا که بسیاری از مسائل اقتصادی، تجاری، مرزی و رفت‌وآمدی، ماهیتی محلی و منطقه‌ای دارند و می‌توان آنها را با سرعت و کارآمدی بیشتری در همان سطح پیگیری کرد.

او با اشاره به جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد خراسان‌رضوی اظهار کرد: اگر بخش عمده اقتصاد استان در اختیار بخش‌خصوصی است، باید با اتخاذ تصمیمات مناسب، دست و پای بخش‌خصوصی را برای فعالیت اقتصادی باز کرد و اجازه داد فعالان این بخش ظرفیت‌های خود را بالفعل کنند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر نقش جوانان و کارآفرینان در توسعه اقتصادی کشور گفت: بخش‌خصوصی چیزی جدا از جامعه نیست، بلکه متشکل از همین جوانان و مردم کشور است و اگر مسیر فعالیت آنها تسهیل شود، می‌توان شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف بود.

خراسان‌رضوی؛ دروازه تعامل اقتصادی با سه همسایه

عراقچی با اشاره به ظرفیت خراسان‌رضوی در تعامل با کشورهای افغانستان، ترکمنستان و پاکستان اظهار کرد: استان خراسان‌رضوی از اختیارات لازم برای توسعه روابط تجاری و رفت‌وآمد با کشورهای همسایه برخوردار است و در این مسیر، هماهنگی با نمایندگی وزارت امور خارجه در استان می‌تواند به تسهیل امور کمک کند.

او تاکید کرد: وظیفه نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان‌رضوی، تسهیل ارتباطات استان با کشورهای همسایه است و این ظرفیت باید بیش از گذشته در خدمت توسعه اقتصادی، تجاری و گردشگری استان قرار گیرد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه کشورهای همسایه از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی ایران در شرایط تحریم محسوب می‌شوند، گفت: همسایگان ما بزرگ‌ترین فرصت اکنون در سیاست خارجی و همکاری‌های اقتصادی ما هستند.

عراقچی ادامه داد: حتی کشورهایی که ممکن است در نگاه برخی، بازارهای بزرگی به شمار نیایند، ظرفیت‌های قابل توجهی برای تجارت، گردشگری سلامت و سایر حوزه‌های اقتصادی دارند.

تسهیل صدور روادید برای گردشگری سلامت افغانستان

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت میان ایران و افغانستان گفت: وزارت امور خارجه در زمینه صدور روادید برای اتباع افغانستان مانعی ندارد و آماده است فرآیند صدور روادید برای متقاضیان واقعی، به‌ویژه گردشگران سلامت، تسهیل شود.

او افزود: برای متقاضیان گردشگری سلامت باید سامانه‌ها و فرآیندهای مشخصی طراحی شود تا افراد واجد شرایط بتوانند با سهولت بیشتری وارد کشور شوند و وزارت امور خارجه نیز آمادگی دارد در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.

ظرفیت گردشگری مشهد؛ پیشران توسعه گردشگری کشور

عراقچی در ادامه با اشاره به جایگاه مشهد و خراسان‌رضوی در گردشگری کشور اظهار کرد: استان خراسان‌رضوی، جور گردشگری کشور را هم می‌کشد؛ زیارت حرم امام رضا(ع) به‌تنهایی با سه تا چهار میلیون زائر، سهم بسیار بزرگی در گردشگری کشور دارد.

وزیر امور خارجه با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش ماندگاری و پراکندگی سفر زائران افزود: اگر برای زائرانی که به مشهد سفر می‌کنند، تسهیلات و برنامه‌های مناسب فراهم شود، ظرفیت افزایش قابل توجه شمار گردشگران و همچنین توسعه گردشگری در سایر نقاط کشور وجود دارد.

او گفت: زائری که به مشهد می‌آید، می‌تواند در ادامه سفر خود از اصفهان، شمال کشور و دیگر مقاصد گردشگری نیز بازدید کند و این امر نیازمند برنامه‌ریزی، طراحی مسیرهای مکمل و ایجاد جذابیت‌های لازم برای توسعه سفر در سراسر کشور است.

دیپلماسی اقتصادی در خدمت گردشگری و صنایع‌دستی

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به ظرفیت نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور گفت: دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد از بزرگ‌ترین دفاتر استانی این وزارتخانه در کشور محسوب می‌شود و از دیپلمات‌های باتجربه و مسلط برخوردار است.

او تاکید کرد: وزارت امور خارجه آمادگی دارد در زمینه توسعه نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌ها، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و عرضه صنایع‌دستی ایران در خارج از کشور با بخش خصوصی همکاری کند.

او با اشاره به مأموریت اقتصادی سفرا و نمایندگان ایران در خارج از کشور افزود: همه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظف‌اند در چارچوب مأموریت‌های خود برای تقویت اقتصاد کشور، جذب منابع، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال تلاش کنند.

ضرورت تقویت آموزش اقتصادی نمایندگان ایران

عراقچی همچنین از برنامه برای بازنگری در آموزش‌های پیش از اعزام نمایندگان اقتصادی ایران خبر داد و گفت: کارشناسان اقتصادی و نمایندگان اعزامی باید با ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور آشنایی بیشتری پیدا کنند تا بتوانند از امکانات و ظرفیت‌های موجود در کشورهای محل مأموریت خود به شکل مؤثرتری استفاده کنند.

او خاطرنشان کرد: رایزنان اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعدادی از کشورها مستقر هستند و در سایر کشورها نیز کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه، وظایف مرتبط را دنبال می‌کنند.

تنها ۵ درصد از ظرفیت اقتصادی همسایگان استفاده شده است

وزیر امور خارجه با تاکید مجدد بر اهمیت بازار کشورهای همسایه گفت: ظرفیت اقتصادی کشورهای همجوار ایران بسیار گسترده است و هنوز بخش قابل توجهی از آن مورد استفاده قرار نگرفته است.

او در ادامه با اشاره به دیدگاه مطرح‌شده از سوی یکی از فعالان اقتصادی حاضر در آن نشست افزود: حتی برآوردهای بدبینانه‌تر نیز نشان می‌دهد که میزان بهره‌برداری ایران از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه بسیار محدود است و ممکن است تنها حدود ۵ درصد از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته باشد؛ به این معنا که ۹۵ درصد ظرفیت همچنان پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد.

عراقچی تصریح کرد: این ظرفیت گسترده، ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه روابط اقتصادی، تجاری، گردشگری و صادراتی با کشورهای همسایه را دوچندان می‌کند.

صنایع‌دستی؛ از کالای هدیه به کالای مصرفی

وزیر امور خارجه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی کشور، بر ضرورت توسعه بازار مصرف این محصولات تاکید کرد و گفت: صنایع‌دستی نباید به کالایی برای هدیه دادن محدود شود، بلکه باید جایگاه خود را در سبد مصرفی جامعه و در محیط‌های رسمی، اقامتی و دیپلماتیک نیز پیدا کند.

او با اشاره به جایگاه فرش ایرانی به‌عنوان نمونه‌ای موفق افزود: صنایع‌دستی را از یک کالای فقط کادویی خارج کنیم و به کالای مصرفی هم تبدیل کنیم.

عراقچی پیشنهاد کرد هتل‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور از محصولات صنایع‌دستی ایرانی در بخش‌هایی مانند ظروف و تجهیزات مورد استفاده خود بهره بگیرند تا ضمن معرفی هنر ایرانی، تقاضای پایدار برای محصولات صنایع‌دستی ایجاد شود.

او خاطرنشان کرد: توسعه این رویکرد می‌تواند بازار صنایع‌دستی را از یک بازار محدود و مناسبتی به بازاری مستمر و اقتصادی تبدیل کرده و زمینه رونق بیشتر تولید، اشتغال هنرمندان و توسعه صادرات صنایع‌دستی ایران را فراهم کند.

وزیر امور خارجه در پایان تاکید کرد: وزارت امور خارجه آمادگی دارد ظرفیت دیپلماسی کشور را بیش از گذشته در خدمت توسعه اقتصادی، گردشگری، صنایع‌دستی و تقویت پیوندهای ایران با کشورهای همسایه قرار دهد.