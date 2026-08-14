به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از رهاسازی یک دلیجه آسیب‌دیده پس از یک ماه مراقبت و تیمارداری و اطمینان از سلامت و توانایی پرواز این پرنده در یکی از باغات شهرستان ارومیه خبر داد.

مختار خانی گفت: این پرنده شکاری پس از تحویل به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، به مدت یک ماه تحت مراقبت و تیمارداری قرار گرفت و پس از بهبودی و بازگشت توانایی پرواز، برای بازگشت به طبیعت آماده شد.

وی افزود: با توجه به شرایط مناسب، دلیجه در یکی از مناطق باغی شهرستان ارومیه رهاسازی شد تا بتواند به‌صورت طبیعی به زندگی خود ادامه دهد. خانی از همکاری شهروندان و دوستداران محیط زیست در حفاظت از حیات وحش قدردانی کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده پرندگان یا دیگر گونه‌های وحشی آسیب‌دیده، از نگهداری و درمان خودسرانه آنها خودداری کرده و موضوع را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.