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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از رهاسازی یک دلیجه آسیبدیده پس از یک ماه مراقبت و تیمارداری و اطمینان از سلامت و توانایی پرواز این پرنده در یکی از باغات شهرستان ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از رهاسازی یک دلیجه آسیبدیده پس از یک ماه مراقبت و تیمارداری و اطمینان از سلامت و توانایی پرواز این پرنده در یکی از باغات شهرستان ارومیه خبر داد.
مختار خانی گفت: این پرنده شکاری پس از تحویل به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، به مدت یک ماه تحت مراقبت و تیمارداری قرار گرفت و پس از بهبودی و بازگشت توانایی پرواز، برای بازگشت به طبیعت آماده شد.
وی افزود: با توجه به شرایط مناسب، دلیجه در یکی از مناطق باغی شهرستان ارومیه رهاسازی شد تا بتواند بهصورت طبیعی به زندگی خود ادامه دهد. خانی از همکاری شهروندان و دوستداران محیط زیست در حفاظت از حیات وحش قدردانی کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده پرندگان یا دیگر گونههای وحشی آسیبدیده، از نگهداری و درمان خودسرانه آنها خودداری کرده و موضوع را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.