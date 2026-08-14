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امسال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعمیر مسکن به مدد جویان کمیته امداد گلستان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) از اجرای گسترده طرح تعمیر و بازسازی مسکن مددجویان خبر داد و اعلام کرد: این تسهیلات در قالب ۳۰ میلیون تومان بلاعوض و ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه از محل صندوق امداد ولایت به هر واحد مسکونی پرداخت شده و پیش بینی میشود تا پایان امسال به ۲۰ میلیارد تومان برسد.
عیسی بابائی افزود: در سال ۱۴۰۴ و چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵، مجموعا ۳۵۵۵ واحد مسکن مددجویی تعمیر و بازسازی شده است.
وی با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای کیفیت مسکن خانوادههای تحت پوشش، افزود: این اقدامات با هدف بهبود شرایط زندگی مددجویان و جلوگیری از فرسودگی واحدهای مسکونی انجام شده است.