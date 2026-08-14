امسال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعمیر مسکن به مدد جویان کمیته امداد گلستان پرداخت شده است.

پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعمیر مسکن به مدد جویان کمیته امداد گلستان

پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعمیر مسکن به مدد جویان کمیته امداد گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) از اجرای گسترده طرح تعمیر و بازسازی مسکن مددجویان خبر داد و اعلام کرد: این تسهیلات در قالب ۳۰ میلیون تومان بلاعوض و ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه از محل صندوق امداد ولایت به هر واحد مسکونی پرداخت شده و پیش بینی می‌شود تا پایان امسال به ۲۰ میلیارد تومان برسد.

عیسی بابائی افزود: در سال ۱۴۰۴ و چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵، مجموعا ۳۵۵۵ واحد مسکن مددجویی تعمیر و بازسازی شده است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای کیفیت مسکن خانواده‌های تحت پوشش، افزود: این اقدامات با هدف بهبود شرایط زندگی مددجویان و جلوگیری از فرسودگی واحد‌های مسکونی انجام شده است.