قرارگاه رسانه‌ای خراسان جنوبی در مشهد با هزار و ۱۲۴ دقیقه روی آنتن مراکز استان‌ها، بیش از دو برابر سال گذشته تولید و پخش زنده داشته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی از پایان فعالیت چهارروزه قرارگاه رسانه‌ای این مرکز در مشهد مقدس خبر داد و گفت: این قرارگاه با ثبت بیش از هزار و ۱۲۴ دقیقه برنامه زنده برای مراکز استان‌ها، بیش از دو برابر سال گذشته تولید و پخش زنده داشت.

آینه‌دار با اشاره به فعالیت گسترده قرارگاه رسانه‌ای صداوسیمای خراسان جنوبی مستقر در مشهد مقدس، گفت: این قرارگاه طی چهار روز فعالیت، با هدف پوشش رسانه‌ای رویداد‌ها و انعکاس حال‌وهوای معنوی مشهد مقدس، نقش مؤثری در تأمین و ارسال محتوا برای مراکز استانی کشور ایفا کرد.

وی افزود: در این مدت، بیش از ۵۲ ارتباط زنده با مراکز استان‌های کشور برقرار شد و ۱۳ مرکز صداوسیمای استانی از ظرفیت‌های تولیدی و اجرایی قرارگاه رسانه‌ای خراسان جنوبی بهره‌مند شدند.

مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی با بیان اینکه مجموع برنامه‌های زنده پخش‌شده از این قرارگاه به ۱۱۲۴ دقیقه رسید، تصریح کرد: این میزان در مقایسه با ۵۱۵ دقیقه پخش زنده در سال گذشته، نشان‌دهنده رشدی بیش از دو برابری در ارتباطات زنده و حضور رسانه‌ای این مرکز است.

آینه‌دار حضور و مشارکت چهره‌های مذهبی و هنری را از دیگر ویژگی‌های فعالیت این قرارگاه عنوان کرد و گفت: در طول این چهار روز، حدود ۳۰ کارشناس مذهبی و ۲۰ مداح و گروه سرود در برنامه‌های تولیدی و زنده قرارگاه حضور یافتند و به غنای محتوایی برنامه‌ها افزودند.

وی همچنین از تولید ۱۵ گزارش میدانی از سطح شهر مشهد مقدس خبر داد و افزود: این گزارش‌ها توسط گروه پرتابل تهیه، تولید و برای پخش از شبکه‌ها و مراکز استانی ارسال شد.

مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی از مشارکت و همراهی مؤثر سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در برپایی و پشتیبانی از این قرارگاه رسانه‌ای قدردانی کرد و گفت: هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تولیدات رسانه‌ای و انعکاس هرچه بهتر ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی استان در سطح ملی است.

آینه‌دار هماهنگی، تلاش شبانه‌روزی و روحیه جهادی عوامل اجرایی، فنی و تولیدی را عامل موفقیت این قرارگاه دانست و گفت: قرارگاه رسانه‌ای صداوسیمای خراسان جنوبی با حضور فعال و منسجم، گامی مؤثر در انعکاس باشکوه رویداد‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و رسانه‌ای به مخاطبان سراسر کشور برداشت.