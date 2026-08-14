به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مجتبی نجفی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به دلیل وجود معارض و کمبود اعتبار، عملیات آبرسانی به این روستا‌ها با رکود مواجه شده بود، اظهار داشت: با تاکیدات استاندار آذربایجان غربی و تامین ملزومات این طرح ها، از سال گذشته عملیات اجرایی آبرسانی به ۴۰۰ روستای استان شتاب بیشتری یافته و در حال حاضر از ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.

وی با اعلام اینکه عملیات اجرایی این طرح‌ها در تعدادی از روستا‌های شهرستان‌های استان به اتمام رسیده است، گفت: در شهرستان ارومیه نیز در قالب چند مجتمع طرح‌هایی در دست اجرا هستند که برخی از آنها در مرحله بهره برداری قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی طرح آبرسانی به مجتمع شهید شبان ارومیه را از مهمترین این طرح‌ها عنوان و اظهار کرد: این طرح در منطقه انزل شهرستان ارومیه در حال اجرا است و با توجه به پیشرفت مطلوب آن، فاز نخست این طرح شامل ۱۰ روستا در شهریور و فاز دوم آن نیز تا پایان سال جاری اتمام و به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: در قالب این طرح، آبرسانی به مجتمع قره باغ نیز تا پایان سال جاری اتمام و آب آشامیدنی پایدار ۷۱۰ خانوار با ۲ هزار نفر جمعیت ساکن در آن تامین خواهد شد.

نجفی در خصوص تامین آب آشامیدنی روستا‌های گورچین قلعه و قره باغ که با مشکل رسوب گذاری مواجه هستند، گفت: برای رفع این مشکل تاکنون ۴۰ کیلومتر شبکه آبرسانی این روستا‌ها از محل چاه تا مخزن ذخیره تعویض و ۳۰ کیلومتر شبکه نیز اسیدشویی شده است.

وی افزود: با توجه به تداوم رسوب گذاری درروستا‌های گورچین قلعه و قره باغ، تامین آب آشامیدنی این روستا‌ها در قالب طرح شهید شبان تعریف شده که تا پایان سال جاری از آب آشامیدنی پایدار و باکیفیت برخوردار خوهند شد.