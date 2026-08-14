



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، زردپوشان شیرازی با هدایت رسول خطیبی و تیمی که دستخوش تغییرات ساختاری شده، امروز از ساعت ۱۹:۳۰ در خرم‌آباد به مصاف خیبر می‌روند تا در گام نخست نشان دهند که حریفی سرسخت و غیرقابل پیش‌بینی هستند.

برای فجر شهید سپاسی، بازگشت به لیگ برتر در فصل گذشته تنها یک صعود ساده نبود؛ زردپوشان که پس از قهرمانی در لیگ یک، در نخستین سال حضور در سطح اول، تا پیش از ناتمام ماندن مسابقات عملکردی قابل‌قبول داشتند، حالا در موقعیتی خطیر قرار دارند.

جدایی پیروز قربانی و حضور رسول خطیبی روی نیمکت، نشان از تغییر در هویت فنی تیم دارد. خطیبی که ماموریت ارتقای سطح کیفی فجر را بر عهده گرفته، دست به تغییرات گسترده‌ای زده است.

جذب ۱۴ بازیکن جدید شامل ۶ مدافع، ۴ هافبک، ۳ مهاجم و یک دروازه‌بان نشان دهنده آن است که کادر فنی جدید به دنبال بهبود هم‌زمان تمامی خطوط بوده است؛ از خط دفاع گرفته تا میانه میدان و خط حمله.

محمدعلی فرامرزی، فردین معاونی، سهیل فداکار، مهدی یوسفی، شاهین توکلی، ماهان احمدزاده، امیر شبانی، احسان پهلوان، سیدمجید نصیری، علیرضا افخم، فرنام عرب، ابوالفضل موردی، سعید مهری و عرفان اسفندیاری، بازیکنان جدیدی هستند که به تیم خطیبی افزوده شدند.

در کنار این تغییرات نقطه قوت فجر، حفظ اسکلت اصلی تیم است. حضور بازیکنان باتجربه‌ای همچون علی غلامزاده، علیرضا رضایی و یادگار رستمی در کنار نفرات جدید، تعادلی میان تجربه فصل گذشته و انگیزه تازه‌وارد‌ها ایجاد کرده است تا فجر بیست‌وششم، تیمی منعطف‌تر و ناشناخته‌تر برای رقبا باشد.