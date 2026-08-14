رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی املاک در پیشگیری از جرایم مربوط به پیش فروش ساختمان موثر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر به سمنان به اشاره به رونمایی از نخستین سند ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی املاک در مشهد مقدس گفت: در این قانون بحث تقسیم نامه و پیش فروش ساختمان است و از کلاهبرداری‌های احتمالی در این حوزه. پیشگیری می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با اجرای این قانون به محض صدور پروانه ساختمان در صورت وجود تعدد واحد در بنا، تقسیم نامه دارای کد یکتا صادر می‌شود و نقل و انتقال این واحد‌ها باید در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود.

بابایی گفت: این فرایند از دیروز در مشهد مقدس اجرایی شده و جرایم مربوط به پیش فروش املاک و فروش یک واحد مسکونی به چند نفر را کاهش می‌دهد.

وی همچنین تثبیت مالکیت در لایحه‌های مختلف جامعه را یادآور شد و افزود: تثبیت مالکیت مساجد، بقاع متبرکه و شهرک‌های صنعتی در کشور در حال اجراست و تلاش می‌کنیم تا سال آینده همه مساجد و بقاع متبرکه کشور سند دار باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هم اکنون ۸۷ درصد شهرک‌های صنعتی کشور و مناطق آزاد سند دار هستند

امروز با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند مالکیت مسجدالشهدا سمنان اهدا و میز خدمت قضائی در این مسجد برگزار شد.