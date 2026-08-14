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با بارش بارانهای سیلآسا در روز چهارشنبه که منجر به وقوع سیلهای ناگهانی و مرگبار در مناطقی از آمریکا شد، وضعیت اضطراری وقوع سیل در ایالت ایندیانا اعلام شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ فرماندار ایندیانا اعلام کرد صدها نفر بر اثر طوفان آسیب دیدهاند. مرگ یک کودک ۴ ساله بر اثر سقوط درخت تائید شده است.
این طوفانها همچنین باعث قطع برق بیش از ۲۹۲ هزار و ۴۰۰ مشترک در سراسر ایالت ایندیانا شد.
مسئولان از ساکنین چندین شهر از جمله وِین، فایِت، دلاوِر، فرانکلین و یونیون خواست تا با ترک منازل به مناطق مرتفع پناه ببرند.
طوفان با سرعت ۱۴۵ تا ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت منطقهای به وسعت ۴۰۰ کیلومتر در ۱۰۰ کیلومتر را درنوردیده و پیشبینی میشود طوفانهای شدیدتر، بخشهای مرکزی و جنوبی ایلینوی، ایندیانا و غرب کنتاکی را درگیر کند.
مقامها از ساکنین خواستهاند، از هرگونه سفر غیرضروری خودداری کرده و نسبت به شرایط جوی هوشیار باشند.