با بارش باران‌های سیل‌آسا در روز چهارشنبه که منجر به وقوع سیل‌های ناگهانی و مرگبار در مناطقی از آمریکا شد، وضعیت اضطراری وقوع سیل در ایالت ایندیانا اعلام شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ فرماندار ایندیانا اعلام کرد صد‌ها نفر بر اثر طوفان آسیب دیده‌اند. مرگ یک کودک ۴ ساله بر اثر سقوط درخت تائید شده است.

این طوفان‌ها همچنین باعث قطع برق بیش از ۲۹۲ هزار و ۴۰۰ مشترک در سراسر ایالت ایندیانا شد.

مسئولان از ساکنین چندین شهر از جمله وِین، فایِت، دلاوِر، فرانکلین و یونیون خواست تا با ترک منازل به مناطق مرتفع پناه ببرند.

طوفان با سرعت ۱۴۵ تا ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت منطقه‌‌‌ای به وسعت ۴۰۰ کیلومتر در ۱۰۰ کیلومتر را درنوردیده و پیش‌بینی می‌شود طوفان‌های شدیدتر، بخش‌های مرکزی و جنوبی ایلینوی، ایندیانا و غرب کنتاکی را درگیر کند.

مقام‌ها از ساکنین خواسته‌اند، از هرگونه سفر غیرضروری خودداری کرده و نسبت به شرایط جوی هوشیار باشند.