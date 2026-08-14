هوای کلانشهر اصفهان در وضعیت قابل قبول اما مناطق سپاهان‌شهر بنفش و شهر خمینی‌شهر در وضعیت قرمز آلودگی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح جمعه ۲۳ مرداد با میانگین عدد ۸۷ AQI در شرایط قابل قبول ثبت شد.

این در حالیت که شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۱۰ صبح جمعه ۲۳ مرداد با میانگین ۸۷ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۹۱، پارک زمزم و زینبیه ۶۴، دانشگاه صنعتی ۸۶، علوم پزشکی اصفهان ۷۴، رودکی ۹۳، رهنان ۹۹، فرشادی ۸۰، فیض ۹۵، کاوه ۹۶، کردآباد ۷۳، شهرک منتظری ۶۳ و ولدان ۱۰۰ AQI در وضعیت قابل قبول است.

همچنین شاخص هوا همچنین در ایستگاه انقلاب با عدد ۱۱۳ و میرزا طاهر ۱۰۳ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس و در دهستان قهاب در محور شرق اصفهان با عدد ۱۵۹ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است؛ همچنین ایستگاه سپاهان‌شهر با عدد ۲۶۰ AQI وضعیت بنفش و بسیار ناسالم در این منطقه را نشان می‌دهد.

اما شاخص هوای شهر خمینی‌شهر نیز با عدد ۱۵۹ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.